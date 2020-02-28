Мой бывший встречается с Леди Гагой, – экс-девушка мужчины написала о паре в прессе

Легендарная американская певица Леди Гага в феврале подтвердила свои отношения с Майклом Полански после резонансной огласки в прессе о новом романе. Влюбленные не стесняются своих чувств и афишируют отношения публично. Бывшая девушка избранника звезды сравнила себя с певицей и опубликовала колонку в The New York Times.

Бойфренд Леди Гаги Майкл Полански не причастен к шоу-бизнесу, однако его имя не сходит со страниц прессы на протяжении последнего месяца. Ему удалось завоевать сердце строптивой исполнительницы, которая публично подтвердила свои новые отношения. Хоть о мужчине известно немного, однако многочисленное внимание СМИ к нему привлекла еще и новая статья The New York Times с красноречивым заголовком "Новая девушка моего бывшего парня – Леди Гага".

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Как оказалось, Майкл Полански на протяжении семи лет встречался с редактором американского издания Линдси Кроуз. После расставания девушка не интересовалась судьбой своего бывшего, однако благодаря ажиотажу в сети она узнала, что новой возлюбленной мужа стала голливудская звезда Леди Гага.

После новых подробностей о личной жизни бывшего она начала сравнивать себя с новой пассией Майкла. Однако такое сравнение принесло ей немало удовольствия и даже изменило ее жизненные взгляды. О неожиданном жизненном случаи она рассказала читателям The New York Times.

Леди Гага невероятна. Сравнение с ней очень мотивирует, и я рекомендую вам поступить так же, независимо от того, связаны ли вы с тем, с кем она встречается. Я собиралась надеть на мероприятие черное платье, купленное сто лет назад на распродаже, уже 27-й раз. Но Леди Гага никогда бы так не поступила,

– призналась Линдси Кроуз.

Такие размышления вдохновили девушку на поход в престижный магазин, шопинг в котором она не позволяла себе ранее. Платье, которое она выбрала, было слишком дорогим, но вдохновленная примером звезды она приобрела его независимо от цены: "Почему я должна позволять себе меньше, чем Леди Гага?". Далее она продолжила бьюти-процедуры и даже осмелилась организовать презентацию, которая ее раньше пугала.

Смысл в том, что Леди Гага живет амбициозной жизнью, которой и должны жить женщины... Если Леди Гага может делать то, что хочет, почему я не могу?

– написала журналистка.

Стоит напомнить, что Майкл Полански окончил Гарвардский университет и является отличным аналитиком. Он сумел заработать миллионные доходы на инвестициях и компании Parker Group. Также Майкл Полански возглавляет Институт иммунотерапии рака.