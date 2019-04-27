"Мой маленький авокадо": Ева Лонгория очаровала сеть фото с 10-месячным сыном

80 Читати новину українською
Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала забавные снимки со своим малышом – 10-месячным мальчиком Сантьяго – поклонникам в социальных сетях.

Трогательные снимки Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Еве Лонгории удалось похудеть после родов: эффектные фото

Так, успешная актриса и счастливая мама одела своего первенца в смешной костюм, на котором изображены авокадо.

"Моя маленькая авокадо", – лаконично прокомментировала фото Ева.

Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" отметили, что Лонгория выглядит невероятно и очень красиво. А кое-кто даже отметил, что Сантьяго - это мини-копия его матери.

Єва Лонгорія з сином
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

blog_ava
Как покрасить пасхальные писанки оригинально: яркие и простые идеи в фото
сегодня
14220
Теги: LifeStyle Голливуд Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 09:32 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 10770
Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
26 апреля 19:35 Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
896
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
26 апреля 18:42 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
7137
Первая модница страны: как изменился стиль Мелании Трамп после выборов в США
26 апреля 15:43 Первая модница страны: как изменился стиль Мелании Трамп после выборов в США
277
Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
26 апреля 15:30 Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
297
Новости
Больше новостей
Залиште відгук