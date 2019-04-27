"Мой маленький авокадо": Ева Лонгория очаровала сеть фото с 10-месячным сыном
Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала забавные снимки со своим малышом – 10-месячным мальчиком Сантьяго – поклонникам в социальных сетях.
Трогательные снимки Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, успешная актриса и счастливая мама одела своего первенца в смешной костюм, на котором изображены авокадо.
"Моя маленькая авокадо", – лаконично прокомментировала фото Ева.
Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" отметили, что Лонгория выглядит невероятно и очень красиво. А кое-кто даже отметил, что Сантьяго - это мини-копия его матери.
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria
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