Мой номер телефона слили в сеть: Оля Цибульская рассказала о неожиданных звонках

Популярная украинская певица призналась, что на днях во время карантина ей пришлось почувствовать чрезмерное внимание поклонников. Контакты Оли Цибульской обнародовали в сети, что заставило звезду изменить номер телефона.

На личной странице в инстаграме популярная певица призналась, что во время карантина ее ждала досадная неожиданность. Всегда открытая к поклонникам Оля Цибульская была вынуждена сменить номер телефона, которым пользовалась около 10 лет, ведь его слили в сеть.

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Исполнительница не стала публично предполагать, кому принадлежит такая выходка. Она отметила, что всего за сутки получила более ста звонков от неизвестных номеров, которые не успевала блокировать.

Однако, похоже, Оля Цибульская не стала отчаиваться и быстро решила проблему. Под соблазнительным фото из салона авто она отметила, что сейчас имеет только одну дилемму: "теперь решаю какую песню поставить на гудок, чтобы Мусик уже был в нужном настроении, когда услышит мой голос".

Фаны решили подбодрить кумира и радушно предлагали свои варианты любимых треков вместо гудков: "Девочка", "Жду. Цем", "Сонечно", "Платье белое". Фоловеры также выразили свое удивление от такой наглости поклонников: "Сочувствую, что так произошло. Но как люди не понимают частной жизни и личных границ?", "Никогда не понимала, для чего люди звонят звездам... Ну что ты хочешь там услышать?".