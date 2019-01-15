"Мой первенец будет апрельским": Меган Маркл открыла главную тайну своей беременности

В понедельник, 14 января, принц Гарри и Меган Маркл сделали свой первый официальный выход в 2019 году. Герцоги Сассекские посетили город Беркенхед и почтили память английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. Во время светского выхода 37-летняя Меган обмолвилась о предполагаемой дате родов.

После того, как представители королевской семьи официально сообщили о беременности Меган Маркл, иностранные СМИ начали распространять информацию о том, что герцогиня носит под сердцем двойню. В последнее время слухи по этому поводу стихли, однако поклонники не прекращали предполагать вероятную дату родов.

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Во время первого официального выхода в 2019 году Меган Маркл засветила заметно подросший животик в обтягивающем фиолетовом платье. Из-за его размера поклонники герцогини предполагали, что она будет рожать в марте, если не в феврале. Однако 37-летняя жена принца Гарри опровергла их догадки и призналась, что супруги ожидает первенца позже, чем они думают.

Сейчас я на шестом месяце беременности. Мы ждем первенца в конце апреля. Пока мы не знаем, кто родится, мальчик или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз,

– призналась герцогиня.

Учитывая размеры живота Меган Маркл, ее комментарий по сроку беременности может стать подтверждением того, что у них с принцем Гарри родится двойня.



Меган Маркл во время первого официального выхода в 2019 году / Twitter / @KensingtonRoyal