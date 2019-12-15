Молилась, чтобы меня никто не узнал, – Эмилия Кларк рассказала о перенесенных двух операциях

Актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", перенесла две сложные операции. На днях звезда решила рассказать о самых сложных этапах своей жизни, вспомнив о длительном лечении во время съемок саги.

Как известно, в 2011 году завершились съемки дебютного сезона "Игры престолов". Неординарный сюжет саги настолько понравился зрителям, что актеры получили бешеную популярность в мире. Однако, как оказалось, для одной из главных звезд сериала это время было одним из самых сложных: Эмилия Кларк перенесла две операции по удалению аневризмы и боролась с симптомами болезни. Об этом она откровенно рассказала журналу Wonderland.

Читайте также: Шансы выжить уменьшались, – звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк об инсульте и операции на мозге

По словам актрисы, операция, которую она пережила во время съемок саги, была самым сложным этапом в ее жизни. Сама же Эмилия Кларк не только боролась за жизнь, но и молилась, чтобы никто из клиники не узнал ее.

В тот второй раз весь мой оптимизм иссяк. Это было сумасшедшее невезение. Я лежала в американской больнице, из головы торчали трубки. Я была распухшая и набита лекарствами. Думала в тот момент только об одном: молюсь, чтобы меня никто не узнал,

– рассказала актриса.



Эмилия Кларк / CBS News

Эмилия Кларк решила не скрывать своего диагноза от создателей "Игры престолов". Поэтому после того, как ее утвердили на роль, знаменитая британка рассказала о болезни и ее обострении. Однако это не повлияло на решение продюсеров, а секрет Эмилии решили даже не рассказывать съемочной группе.

Читайте также: В роскошном платье и без белья: Эмилия Кларк поразила выходом на красную дорожку

"Головная боль, вызванная аневризмой, – самая страшная боль, которую можно представить. Когда меня стошнило, я подумала, что поврежден мозг, хотя не знала этого наверняка... шевелила пальцами рук и ног, думала о репликах в сценарии, пыталась делать все возможное, чтобы не потерять сознание", – вспомнила Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк снялась в стильной фотосессии / Wonderland

Невыносимой была не только боль, но и внимание общественности. Особенно это сложно было переносить после смерти отца, ведь поклонники часто не понимали, почему Эмилия Кларк не хочет с ними фотографироваться или общаться.

"Кровоизлияние в мозг можно сравнить с атаками в соцсетях. Я не хотела смотреть никому в глаза, не хотела, чтобы меня узнавали. Мне хотелось исчезнуть. Страдала и чувствовала себя полностью обнаженной, уязвимой... Представьте, вы сидите в торговом центре с мамой, которая оплакивает недавно умершего отца, а кто-то подходит и просит сфотографироваться. А когда ты отказываешь, то человек говорит, мол, я был о тебе лучшего мнения", – добавила она.

Для глянца Эмилия Кларк приняла участие в стильной фотосессии, для которой примерила стильные и эффектные наряды. Результаты съемки уже появились в сети.



Эмилия Кларк / Wonderland



Звезда "Игры престолов" / Wonderland