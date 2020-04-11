Монаршие семьи опубликовали первые поздравления с католической Пасхой: фото и видео

Уже завтра, 12 апреля, католический мир будет отмечать величайший христианский праздник. Накануне Пасхи монаршие семьи Британии, Монако и Швеции на официальных страницах в социальных сетях поделились последними приготовлениями к знаковому дню.

Мировая вспышка коронавируса существенно изменила планы христианского мира на Пасху. В этом году семьям придется отмечать праздник дома, чтобы избежать распространения смертельного вируса. Монаршие семьи решили подбодрить общественность накануне католического торжества.

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На официальной странице в инстаграме королевская семья Швеции опубликовала видео семейных посиделок в онлайн режиме. Король Карл XVI Густав и его супруга Сильвия позвонили к своим детям по видеосвязи, ведь из-за пандемии коронавируса они не могут объединиться накануне Пасхи.

Наследница престола Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен со своими семьями поздравили родителей с наступающим праздником благодаря интернету. Монаршая семья Швеции отметила, что при современных обстоятельствах подобная судьба ждет все мировое сообщество. Они отметили, что современные технологии могут помочь каждому ощутить присутствие близких рядом.

Пасхальные празднования в режиме онлайн. Королевская семья также следует всем советам врачей и не будет встречать Пасху в полном составе,

– отметили представители монархии.

Зато королевская семья Монако, княгиня Шарлен и Альбер ІІ, показала, как их дети наводят порядок во дворе перед Пасхой. 5-летние близнецы Жак и Габриэла самостоятельно посадили цветы и украсили дом к празднику. Из фото видно, что потомки наслаждаются таким досугом и с радостью помогают родителям: "Посылаем лучи здоровья и любви всему миру. Мы очень за вами скучаем, но скоро увидимся! С праздником Пасхи".

В то же время британская королевская семья решила сохранить все трогательные слова до самого праздника. Однако шеф-повар монаршей семьи поделился рецептом пасхального печенья, которое обожают как взрослые, так и дети. Он не только рассекретил ингредиенты пасхальных вкусностей, но и снял пошаговую инструкцию, которая появилась на официальном инстаграм-аккаунте Букингемского дворца.