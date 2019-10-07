Монатик очаровал сеть редкими снимками с двумя сыновьями

Украинский певец Дмитрий Монатик, который отправился в международный гастрольный тур, растрогал поклонников редкими фото со своими сыновьями Даниилом и Платоном. Его жена Ирина Демичева с детьми на днях прилетела в Вену, чтобы провести выходные в семейном кругу.

Монатик редко показывает фотографии из частной жизни, но новые фото на странице в инстаграме быстро стали обсуждаемыми в сети. Добавим, что артист никогда не публикует лица своих детей, защищая их от излишней публичности в таком возрасте.

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На новых снимках звездное семейство прогулялось в Вене. Маленькие мальчики позировали в похожей одежде и черных шапках со спины. В подписи Монатик в который раз признался в том, что его семья является важнейшей для него.

Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекраснее, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждое мгновение, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромный праздник,

– заявил артист.



Монатик путешествует с семьей / Instagram / @monatik_official

Добавим, ранее в одном из интервью Монатик признался, что его жена Ирина Демичива – близкий человек, который поддерживал певца на всех этапах создания карьеры. Именно ей артист обязан своим успехом.

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Монатик с детьми / Instagram / @monatik_official

Больше фото с семейного путешествия Монатика:

Монатик путешествует с детьми / Instagram / @monatik_official