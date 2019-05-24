Монатик открыл именную звезду на "Аллее славы" в Киеве: эффектные фото

"Аллея славы" в Киеве пополнилась еще одной именной звездой. Ее торжественно открыл популярный певец и композитор Монатик. В сети артист поделился эффектными кадрами из знакового в его жизни события.

Открытие именной звезды на "Аллее славы" Киева состоялось в пятницу, 24 мая. Через несколько часов после почетного мероприятия артист поделился своими впечатлениями. По словам Монатика, получение именной звезды, как в Голливуде, было его мечтой. Поэтому каждый раз награда будет напоминать ему, что все желания сбываются.

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"Открылась моя звезда на "Аллее славы" в Киеве Если загадать желание и ее потереть – все сбудется, я бы очень хотел, чтобы она напоминала и мне (ведь я часто это забываю), и всем, кто проходит, что все задуманное может осуществиться, если сильно этого хотеть и много работать. Сегодня вы проходите мимо этой звезды, а завтра – ваша может оказаться рядом! Пусть она напоминает о том, что "бежать надо не от проблем", а "на встречу мечтам", – написал Монатик.

К радостному сообщению он добавил эффектные фотографии, на которых видно, как происходила церемония открытия именной звезды. Согласно кадрам, Монатик в синем костюме и под аплодисменты поклонников получил документы на отличие, после чего сделал немало фото. Поддерживала его в этот момент любимая жена Ирина Демичева, которая пришла на церемонию в белом платье.

Кроме этого, Монатик много времени посвятил своим поклонникам, которые пришли на мероприятие. Артист пообщался с ними и с удовольствием сделал с ними снимки.

К слову, первой, кто получил именную звезду на столичной "Аллее славы" была певица Оля Полякова. На церемонию она пришла в сопровождении своей старшей дочери Марии.