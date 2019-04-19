Монатик презентовал новый клип "LOVE IT ритм": появилось ритмичное видео

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Монатик презентовал клип "LOVE IT ритм": видео.
Монатик презентовал клип "LOVE IT ритм": видео. / Скриншот из видео

Украинский исполнитель Монатик презентовал новый хит под названием "LOVE IT ритм". Сразу же с ним артист презентовал яркий видеоклип с традиционными хореографическими постановками и декорациями.

Режиссером нового видеоклипа "LOVE IT ритм" стала Таня Муинне, а сама видеоработа появилась на YouTube-канале исполнителя вчера, 18 апреля. Всего за сутки после публикации клип посмотрели полмиллиона раз.

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Монатик – LOVE IT ритм: смотреть видео онлайн

Новый сингл войдет в одноименное шоу на НСК "Олимпийский" летом этого года. В описании к видеоролику Монатика отмечается, что для создания клипа режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов – "Поющие под дождем" (1952), "Забавная мордашка" (1957) и многие другие.

Кроме эстетического удовольствия и масштаба, от которого в течение 5 минут захватывает дух, можно проследить секретный код от команды артиста. Важной целью было создать стиль, который сразу запоминается, а также нужное настроение, легкость и ощущение праздника, но при этом удержать связь с мощным посылом трека и очень тонко, символично продемонстрировать жизненный путь одного человека,
- рассказали о видеоработе представители команды Монатика.

Новый видеоклип "LOVE IT ритм" уже успели положительно оценить в социальной сети Instagram такие звезды, как группа The Hardkiss, певица Надя Дорофеева, певица Юлианна Караулова, блогер Kyivstoner и российский шоумен Тимур Родригез.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Монатик
Источник: LifeStyle 24
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