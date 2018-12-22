Монатик презентовал зажигательную песню, написанную для фильма "Секс и ничего личного"

71 Читати новину українською
Монатик презентовал песню "Все, что мне нужно", написанную для фильма "Секс и ничего личного"
Монатик презентовал песню "Все, что мне нужно", написанную для фильма "Секс и ничего личного" / viva.ua

Украинский певец Монатик презентовал новую ритмичную песню "Все, что мне нужно", которая уже покоряет сеть. Трек, по словам артиста, был написан специально для комедии "Секс и ничего личного".

Перед написанием песни Монатик получил описание одной из сцен комедии, которую нужно было дополнить мелодией. Но непростую задачу режиссеров певец выполнил с удовольствием, ведь был уверен, что знает, как сочетать душу с танцем.

Читайте также: "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика

Нам была дана танцевальная сцена с главными героями. А это то, что лично мне максимально импонирует. Потому что мы знаем, что такое соединять душу с танцем. Здесь идет речь о любви – о том, что в итоге оказывается самым важным душевным состоянием главного героя ленты. Именно это настроение мы пытались внедрить в песню – совокупность танца души и тела,
– рассказал Монатик.

По словам певца, песня "Все, что мне нужно" зазвучала в киноленте в самый важный для героев момент. Поэтому Монатик стремился создать такую композицию, которая гармонично дополнит забавный сюжет фильма "Секс и ничего личного".

"Это все, что нужно. И не только мне. Мы не первый раз работаем над музыкой для кинофильмов и четко осознаем, что финальный аккорд оставляет главное послевкусие всего происходящего в киноленте. Поэтому ответственность была для нас колоссальной. Искренне надеюсь, что песня займет место не только в кино, но и в вашей жизни", – добавил певец.

Слушайте песню Монатика "Все, что мне нужно" (аудио):

 

К слову, комедия "Секс и ничего личного" рассказывает историю молодого парня Сергея, который получает жесткий отказ на предложение жениться. Разочарованный парень решает поехать в Прагу, где живет его друг. После неудачного вечера Сергей знакомится с танцовщицей стриптиз-клуба, которая обещает сделать из украинца супер-героя. Однако на пути к реализации их плана становится бывшая девушка парня. Премьера киноленты в Украине состоялась 20 декабря.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
21 декабря 18:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 5780
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
21 декабря 13:15 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 27999
Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
21 декабря 10:00 Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
Юлія Турелик 471
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
20 декабря 20:10 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
26023
Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
19 декабря 19:00 Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
Юлія Девда 1611
"Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
19 декабря 18:05 "Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
Юлія Михайлова 2037
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук