Монатик прокомментировал финал "Голоса страны-10": соглашается ли артист с результатами

В сети не прекращают обсуждать результаты финала "Голоса страны-10": одни люди поддерживают Романа Сасанчина, другие убеждены, что победы заслуживал другой. Прокомментировал последний выпуск шоу и звездный тренер проекта Монатик.

Соответствующее сообщение он разместил на инстаграм-странице. Монатик поздравил победителя Романа Сасанчина и его звездного тренера, согласившись с результатами финала "Голосу страны-10".

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"Наши голоса как один голос теперь... Ну что, увлекательное путешествие, которое называют "Голосом-10", завершено. Искренне поздравляю Романа Сасанчина и его наставника Тину Кароль с победой! Это был потрясающий сезон, в котором мне повезло работать с феноменальными талантами!" – написал Монатик.

Не забыл артист и о своей команде. Монатик поблагодарил каждого вокалиста, который работал с ним на "Голосе страны-10" и пожелал им успеха в воплощении своей мечты стать артистом.

"Я благодарен моей команде, каждому, кто выбрал меня своим тренером, за ваш труд, вечно горящие глаза, вдохновение и эмоции, которые я вместе с вами пережил! Вы #DremTeam для меня! И я безумно хочу, чтобы у вас в жизни все получилось и случилось. Все, о чем вы мечтали. Ведь побеждать нужно именно в ней! Уверен, все удастся! И мы с вами еще не раз поработаем и встретимся на сценах!" – добавил Монатик.

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Со своими подопечными артист еще в феврале 2020 года презентовал совместную песню "Наш голос", покорившую сеть ритмичностью.

Смотрите клип песни Монатика и участников его команды – "Наш голос": видео

Отметим, что во втором этапе финала "Голоса страны-10" команду Монатика презентовал мультиинструменталист Сергей Асафатов. Но зрители отдали больше всего голосов за Романа Сасанчина, поэтому именно он стал обладателем главного кубка шоу.

Согласно опросу LifeStyle 24, 40% респондентов согласились с такими результатами финала, а 32% – категорически против.

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