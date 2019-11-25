Монатик растрогал сеть снимком с женой в Санта-Монике

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Монатик / Instagram / @monatik_official

Украинский певец Дмитрий Монатик растрогал поклонников в сети общим снимком со своей женой Ириной Демичевой, с которой они воспитывают двоих детей – Данила и Платона.

Так, украинский артист часто совмещает работу с личной жизнью. Монатик отправился с гастролями в США, откуда показал чувственное фото с женой Ириной. Снимки артисты опубликовали на своей странице в инстаграме.

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На набережной Санта-Моники Дмитрий Монатик присел рядом с Ириной и обнял ее за колено. В подписи мужчина сообщил, что их американское путешествие продолжается, но они сильно соскучились по дому.

"Уже и не верится, что видели эту красоту своими глазами. Только посмотрите, какие закаты в Санта-Монике. Очень рекомендую, при первой возможности, с самыми близкими, обязательно приехать и любоваться. А мы летим дальше. Сегодня Чикаго. Радует, что с каждым днем ​​все ближе к дому. Соскучились до невозможности", – отметила Ирина Демичева в подписи.

Добавим, для Монатика его жена Ирина Демичива является также советником и директором. Звездная пара воспитывает двух сыновей, однако не показывает их лица общественности. В одном из интервью Монатик впервые признался, что его жена – близкий человек, который поддерживала певца на всех этапах создания карьеры. Именно ей артист обязан своим успехом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

 

На другом фото жена Монатика похвасталась фигурой в черном бикини на жарком пляже в Майами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные романы Монатик
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