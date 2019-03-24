Монатик растрогал сеть совместными снимками с женой

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Монатик с женой Ириной
Монатик с женой Ириной / Instagram / @monatik_official

Знаменитый певец Монатик, который постепенно знакомит общественность со своей семьей, сумел растрогать сеть. Артист опубликовал совместные фото с женой Ириной.

Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который не стремится показывать свою семью. Артист тщательно оберегает сыновей от общественности и журналистов, а до сих пор не показал их лиц.

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Но на днях певец порадовал поклонников очаровательными семейными фото. В сети Монатик похвастался совместным выходом с любимой Ириной на церемонии награждения премиями YUNA-2019.

На знаковое мероприятие супруги пришли в нарядах от украинского бренда FROLOV. Монатик красовался перед камерами в стильном синем костюме с укороченными брюками и белых кроссовках. А вот очаровательная Ирина выбрала нежное платье светлого цвета с оригинальным кроем. Наряд обнажил ее хрупкие плечи и подчеркнул стройную фигуру. Жена Монатика сделала стильную прическу и макияж, которые дополнили ее образ. Золотые украшения добавили виду Ирины роскоши.

Сам Монатик в программе "Слава+" признался, что его жена – невероятный человек, который является и его любимой, и ближайшим другом, и критиком его творчества. По словам артиста, Ирина – "красивая женщина, которую любит камера, но она не любит ее". Поэтому крайне редко предстает в блоге Монатика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Стоит отметить, что Монатик ликовал на вручении премий YUNA-2019. Вокалист получил две статуэтки: в номинации "Лучший вокалист" и "Лучший видеоклип". Достижениями Монатика похвасталась в сети его жена Ирина, добавив, что гордится его победой.

Горжусь очень! Ты это заслужил, – написала Ирина Демичева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Награды Монатик
Источник: LifeStyle 24
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