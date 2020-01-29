Монатик умилил сеть фотографией с сыновьями

Популярный украинский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двух сыновей. Супруги редко публикуют фото детей в сети и показывают их лица, однако бывают исключения.

Еще в начале января семья отправилась в отпуск. Для проведения зимних каникул они выбрали экзотическую страну, однако, где именно они плещутся в прозрачной водичке и нежатся на солнце неизвестно.

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Дмитрий иногда публикует фотографии с отдыха, на которых не только он с женой, но и дети. На днях на своей инстаграм-странице Монатик выложил фото, где вместе с детьми прячется от солнца в гамаке необычной формы, сплетенном из экзотического растения.

Пока звездный папа отдыхал, сын почему-то решил укусить его за руку.

Меня счастье укусило. Кажется маленькая, но такая большая сила!!! В 2020 году полюбил январь. Замечательный получился месяц,

– подписал публикацию Дмитрий.

Мы подготовили подборку редких фотографий любимца миллионов Дмитрия Монатика и его семьи.