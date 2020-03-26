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Монатик умилил сеть танцевальным видео с сыновьями

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Популярный украинский исполнитель Монатик на время карантина остается дома вместе с семьей. Певец поделился забавным танцевальным роликом, где зажигает вместе с маленькими сыновьями.

Коронавирус внес коррективы не только в планы обычных людей, но и известных артистов. В частности, пришлось отменить или перенести на неопределенное время все концертные выступления. Теперь появилась возможность отдохнуть от напряженного графика и побыть дома с родными. Карантинных мер придерживается и популярный певец Монатик. Звездный папа развлекается вместе с детьми и наслаждается временем, проведенным вместе.

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На личной странице Монатика в инстаграме появился зажигательный ролик, на котором он запечатлен с сыновьями. Его песня "Кружит" попала в плейлист JustDance2020 на PlayStation. Певец играет в одну из любимых игр и танцует вместе с маленькими детьми.

Дмитрий редко публикует совместные фотографии или видео, однако есть исключения. Артист на карантине открывает для себя что-то новое и делится этим с поклонниками. На танцевальном ролике он изображен в сером спортивном костюме. Детки тоже позируют в домашней одежде. Звездная семейка зажигает на фоне стильной гостиной в своем доме.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. В Украине по состоянию на утро 26 марта зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом, из них 5 – летальные. Одному пациенту удалось выздороветь. Ради сохранения здоровья и жизни, оставайтесь дома.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Звездные дети Звездные родители Монатик LifeStyle
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