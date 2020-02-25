Моника Беллуччи надела наряд с пикантным декольте: фото

И в 55 лет Моника Беллуччи очаровывает весь мир своей красотой и стройным телом. Поэтому итальянская актриса охотно примеряет соблазнительные наряды, щеголяя своими формами.

24 февраля Моника Беллуччи стала приглашенной гостьей особой выставки бренда Christian Louboutin. Обувь этого дизайнера носят самые влиятельные красавицы мира, в том числе и зажигательная итальянка, которая не могла пропустить мероприятие. Выставка состоялась в Париже в рамках Недели моды в выставочном центре Palais de la Porte Doree. Локацию для выставки выбрали не случайно: именно туда Кристиан Лубутен часто приходил в поисках вдохновения. Во время своей речи модельер признался, что детский поход в выставочный центр и заставил его заниматься разработкой моделей обуви.

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"На мои творения часто влияют вещи из моей головы, и это место с детства побудило меня мечтать. У входа в музей висело изображение, на котором было нарисовано, что туда нельзя входить на высоких каблуках. Это была женская туфля на очень узких высоких каблуках. Мне показалось странным, что они использовали на рисунке обувь, которой не существовало в реальной жизни, и это заставило меня понять, что можно создать что-то, чего не существует, поэтому я и начал разрабатывать ее. Все началось с этого рисунка", – рассказал гостям Кристиан Лубутен.

Поддержала основателя бренда Christian Louboutin его звездная подруга Моника Беллуччи. Для этого выхода актриса выбрала элегантный черный костюм, состоящий из приталенного пиджака и классических брюк. Однако особое внимание приковывал топ красавицы, который пикантно подчеркивал пышное декольте Моники Беллуччи.



Моника Беллуччи в Париже / Getty Images



Моника Беллуччи побывала на выставке Кристиана Лубутена / Getty Images

Кроме Моники Беллуччи, мероприятие посетили Дита фон Тиз, Сабрина Эльба, Карли Клосс, Жюльет Бинош и Жанель Моне.