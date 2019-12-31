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Моника Беллуччи повторила роскошный образ Тины Кароль: фото

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Моника Беллуччи в платье, как у Тины Кароль / LifeStyle 24

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль уже давно является главной модницей страны. Каждый раз артистка предстает перед камерами в одежде от элитных брендов, с которыми сотрудничают голливудские звезды. Поэтому часто ее образы можно увидеть и на зарубежных селебритиз. На этот раз платье, как у Тины Кароль показала Моника Беллуччи.

На инстаграм странице Моника Беллуччи разместила фото, сделанное для глянца Numero. В кадре итальянская актриса появилась в пышном платье от Ashi Studio, которое имело большой разрез на ноге. Модница символично подняла руки вверх, а в заметке написала: "Ну что же, этот год почти завершился".

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Однако внимание украинцев привлекла не ностальгия Моники Беллуччи за 2019 годом, а эффектное платье. В таком же наряде молочного цвета уже красовалась певица Тина Кароль. Артистка примеряла платье для особого публичного выхода – именно в ней поп-дива исполнила гимн на День Независимости Украины.

В отличие от Моники Беллуччи, Тина Кароль дополнила образ изящными босоножками на каблуках. А вот знаменитая итальянка появилась в выпуске журнала в черных колготках и туфлях.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Тина Кароль Моника Беллуччи
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