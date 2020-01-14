"Морбиус" с Джаредом Лето: в Сети появился первый трейлер

Фанаты Marvel Comics в ожидании новой взрывной премьеры с американским актером Джаредом Лето в главных ролях. Поскольку премьера запланирована на лето 2020 года, в сети появился дебютный тизер-трейлер к фильму "Морбиус".

Драматический триллер "Морбиус" расскажет о враге Человека-пауке.

Кстати, Мэтт Смит и Джаред Лето снимутся в фильме "Морбиус" по мотивам комиксов Marvel

Как известно, премьера фильма запланирована на 31 июля 2020 года. Главную роль в экранизации Marvel Comics сыграет Джаред Лето, известный ролью в фильме "Отряд самоубийц".

По сюжету, биохимик Майкл Морбиус (Джаред Лето) случайно превращается в живого вампира в процессе поисков лекарств. Дело в том, что он страдает от генетического заболевания с раннего детства. Всю свою жизнь Майкл посвятил поискам действенных медикаментов, последний из которых превратил его в вампира.

Майкл чувствует сразу жажду человеческой крови, но в то же время он нуждается в ней. Поэтому Морбиус решает охотиться на людей, но исключительно на преступников.

"Морбиус": первый трейлер смотреть онлайн