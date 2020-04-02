Мотивационный карантин: 5 фильмов от Григория Решетника

Телеведущий рассказал Новому каналу о фильмах, которые он смотрит дома. Среди них можно увидеть как всем известные фильмы, так и те, на которые вы, возможно, не обращали раньше внимания.

Вынужденная самоизоляция заставила вас паниковать, а негативные мысли постоянно надоедают? Предлагаем вам немного отвлечься и посмотреть фильмы. Начните просмотр с ваших любимых, а потом перейдите к мотивационным. Так, как это сделал телеведущий Григорий Решетник.

Интересно Актеры популярного фильма "Заражение" обратились к зрителям относительно коронавируса

"Теперь мы перешли на фильмы, в которых главные герои демонстрируют борьбу за свою новую жизнь, - рассказал Григорий Новому каналу. – Рекомендую 3 мотивационных фильма – "Форрест Гамп", "Вне игры" и "Шахматист". А для хорошего настроения и полного расслабления советую посмотреть "Стажер" и "Правила съема: Метод Хитча".

Фильмы для карантина от Григория Решетника

"Форрест Гамп" – трагикомедия, 1994

"Один из любимых фильмов моей жены", – говорит телеведущий. – "Сейчас он будет очень актуален для тех, кто паникует и считает, что карантин – это конец всего. Лента мотивационная. О том, что нужно при любых обстоятельствах собраться и двигаться вперед. Находить силы и бороться за свою мечту. Смотрите фильм и начинайте наслаждаться жизнью".

Форрест Гамп: смотрите трейлер фильма

"Вне игры" – драма, 2020

"Фильм об успешном баскетболисте, которого, казалось бы, ждет блестящее будущее. Однако в один миг парень оставляет спорт и начинает выпивать. И все у него идет наперекосяк. Как найти в себе силы и начать все с начала? Ответ найдете в фильме. Небольшой спойлер – парень вернется в спорт, но уже не как игрок, а как тренер. Рекомендую посмотреть!"

Вне игры: смотрите трейлер фильма

"Шахматист" – биографическая драма, 2019

"История о юном шахматном гении Фахиме, который вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш. Они эмигрируют во Францию, где мальчик знакомится с одним из лучших гроссмейстеров страны. Дружба между ними приведет к досадным поражениям и удивительным победам. Отца мальчика сыграл непревзойденный Жерар Депардье".

Шахматист: смотрите трейлер фильма

"Стажер" – американская комедия, 2015

"Семидесятилетний вдовец Бен Уитакер после выхода на пенсию не может спокойно сидеть без дела, – рассказывает Гриша Новому каналу. – Кстати, Бена сыграл актер Роберт де Ниро. Итак, дедушка откликается на объявление о приеме стажеров на сайт о моде. Компанией руководит молодая девушка Джулс, которая скептически восприняла кандидатуру пожилого Бена на роль стажера. Но жизненный опыт и смекалка помогают мужчине быстро освоиться в коллективе и даже дать несколько дельных советов молодым коллегам. Долго ли продержится Бен в компании? Смотрите фильм и узнаете".

Стажер: смотрите трейлер фильма

"Правила съема: Метод Хитча" – комедия, 2005

"Классная и веселая комедия на все времена, – с улыбкой говорит ведущий. – Об отношениях между мужчиной и женщиной. Знаете, можно много книг прочитать об отношениях, но ни в одной вы не найдете наглядных примеров. А в этой ленте они есть! Все, больше ни слова. Просто посмотрите этот фильм".

Правила съема: Метод Хитча: смотрите трейлер фильма

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО: