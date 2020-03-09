Мультфильм "Вперед" запретили для показа в нескольких странах: известна причина

Семейный мультипликационный фильм Disney "Вперед" не выйдет в прокат в нескольких странах Ближнего Востока. Все потому, что в нем увидели намек на гомосексуальность.

Об этом сообщает Deadline. По данным журналистов, мультфильм "Вперед" не выйдет на экраны Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. В то же время другие страны Ближнего Востока не отказались от показа новинки Disney.

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Причиной для скандального решения стал просмотр мультфильма цензорами. В комедийной истории эксперты заметили гомосексуальную героиню, поэтому и решили не показывать это молодежи. Оказалось, что в мультфильме "Вперед" в одной сцене полицейская-циклоп Спектр заговорила о своей возлюбленной. В России тоже обратили на это внимание, заменив слова "девушка" на "партнер".

Интересно, что это первый ЛГБТ-персонаж, который появился в новинках Disney и Pixar. Озвучивала циклопа Спектр актриса Лина Вейт.



Спектр из мультфильма "Вперед" / IMDb

Что известно о мультфильме "Вперед"

Украинские киноманы могут посмотреть увлекательный мультфильм "Вперед". Его премьера состоялась в пятницу, 5 марта. В то же время дебют мультфильма в мире состоялся несколькими неделями ранее, поэтому в сети уже поделились впечатлениями от просмотра.

Героями новинки Disney являются тролли, кентавры, эльфы и другие существа. Они живут обычной жизнью, которая не отличается от человеческой: персонажи мультфильма читают газеты, занимаются спортом и злятся на единорогов, которые едят мусор. Технологии в городе также стремительно развиваются. Появление машин и телефонов вытесняет чудеса из жизни существ, поэтому два брата-эльфы на стареньком фургончике отправляются в увлекательное путешествие. Они хотят посмотреть, где еще существует магия и найти отца, который давно погиб.

Главных персонажей озвучил Крис Прэтт и Том Холланд. Мультфильм уже получил положительные отзывы киноманов, а вот в прокате показал неутешительные показатели. Со старта проката "Вперед" собрал всего 28 миллионов долларов и получил рейтинг на IMDb 7,7. Однако эксперты отмечают, что на эти данные могла повлиять эпидемия коронавируса в мире, ведь многие кинотеатры закрыты.

Смотрите трейлер мультфильма "Вперед": видео