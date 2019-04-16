Мультимиллионный бренд Zara скопировал наряд украинской марки Bevza: детали

Несмотря на то, что испанский бренд Zara пользуется большой популярностью во всем мире, а его основатель признан мультимиллионером, дизайнеры марки до сих пор прибегают к плагиату. Так, в определенных моделях одежды из новой коллекции Zara было замечено подозрительное сходство с нарядами из коллекции украинского дизайнера Светланы Бевзы.

О том, что Zara скопировали идею и модель наряда от украинского бренда Bevza, сообщили на странице FashionClones в Instagram. Именно там представители организации всегда публикуют фотоколлажи со сравнением нарядов от разных марок. Так, новое "клонирование" было подмечено за всемирно известным испанским брендом.

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Авторы интернет-страницы опубликовали фотографию, на которой сравнили юбку и топ из новой коллекции Zara и образ в таком же стиле от украинского дизайнера Светланы Бевзы, которая создает одежду для собственной марки Bevza. Наряд от испанского бренда представляет коллекцию весна-лето 2019 года, а "лук" от отечественной марки был обнародован в сентябре 2018 года.

Zara часто копируют, особенно крупные бренды. Наш аккаунт отслеживают различные дизайнеры, которые работают в известных брендах, не только в Zara, и мы это видим. С другой стороны, это успех Bevza, я нормально отношусь к таким вещам. Тем более весь мир знает, что Zara копирует лучшее,

– прокомментировала инцидент с плагиатом Светлана Бевза для издания JetSetter.ua.