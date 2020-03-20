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В сети опубликовали трейлер мультсериала "Харли Квинн-2": видео

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Персонаж комиксов Харли Квинн настолько понравилась зрителям, что про нее сняли отдельный фильм "Хищные птицы", а также 2 сезон мультсериала. Сеть постепенно покоряет трейлер, который опубликовали представители DC и Warner Bros.

Известно, что в новом сезоне мультсериала его авторы продолжат показывать, как сложилась жизнь Харли Квинн после разрыва с Джокером. Главная героиня со своими приспешниками будет продолжать безобразничать в Готэме, пока ее команда не столкнется со злодеями-конкурентами. По сюжету, они захотят поделить между собой город и продолжать наживаться на местных жителях. Однако злодеи не учли Харли Квинн и ее интересы, поэтому могут стать жертвами расправы.

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Зрителей мультсериала ждет много шуток от героини комиксов и довольно жестоких сцен. В 2 сезон "Харли Квинн" войдут 13 эпизодов. Премьера запланирована на 3 апреля 2020 года.

Смотрите трейлер к сериалу "Харли Квинн 2": видео

Роли и актеры, озвучившие героев мультсериала:

  • Кейли Куоко – Харли Квинн
  • Лейк Белл – Ядовитый Плющ
  • Алан Тьюдик – Джокер
  • Рон Фанчес – Король Акул
  • Тони Гейл – Доктор Психо
  • Джейсон Александер – Сай Боргман
  • Дидрих Бадер – Бэтмен
  • Кристофер Мэлони – комиссар Джеймс Гордон
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle DC Comics Голливуд Кино
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