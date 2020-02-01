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Муж Ирины Федишин подарил ей квартиру на берегу моря

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Ирина Федишин и ее муж / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин в свой день рождения получила от продюсера и мужа Виталия Човныка ценный подарок. Он подарил жене квартиру на берегу моря.

Ирина Федишин сегодня, 1 февраля, празднует день рождения. Звезде исполняется 33 года. Любимый артистки решил сделать жене сюрприз, о котором рассказал сайту ТСН.ua.

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Виталий Човнык подарил певице жилье на берегу моря в теплой стране. Где именно Ирина получила квартиру, мужчина не сознался.

Ирина Федишин вместе с семьей отправилась праздновать 33-летие в Буковеле. Об этом звезда сообщила на своей инстаграм-странице.

Счастливы вместе. Сегодня праздную в Карпатах с родными. Всем спасибо за поздравления! Обнимаю,
– написала в публикации артистка.

Муж певицы рассказал, что в горах отдыхать сложно, потому что поклонники очень часто просят автографы.

По случаю дня рождения Ирины Федишин, предлагаем посмотреть подборку ее нежных фотографий.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Звездные дни рождения LifeStyle
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