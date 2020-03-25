24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Муж Юлии Саниной поделился их совместным архивным фото

- Читати новину українською

Гитарист известной украинской рок-группы The Hardkiss Валерий Бебко поделись с поклонниками нежным архивным фото, на котором позирует вместе с женой Юлией Саниной.

Валерий Бебко является креативным продюсером и гитаристом коллектива The Hardkiss, а его возлюбленная Юлия Санина – солисткой. Пара проводит много времени вместе, однако чувства друг к другу становятся все сильнее. Они редко комментируют свою личную жизнь и не часто публикуют совместные фото, но бывают исключения. На днях мужчина поделился архивным фото с отдыха.

Читайте также: Сеть очаровали новые фото Бена Аффлека и Аны де Армас

На черно-белом кадре Валерий и Юлия еще совсем юные. Влюбленные позируют в пляжных нарядах. Фотографию сделали 11 лет назад.

"Ей 18, ему – 24", – написал Бебко под фото.

Юлия Санина и Валерий Бебко скрывали свои отношения в течение пяти лет, и только в 2009 году рассказали о них. Свадьба состоялась через два года после знакомства. Супруги воспитывают сына Даниила, который родился в 2015 году.

 

Правительство продлило карантин до 24 апреля
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle The Hardkiss Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:02 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
сегодня 13:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 12:01 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
сегодня 11:34 Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми
Юлія Михайлова
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук