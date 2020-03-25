Муж Юлии Саниной поделился их совместным архивным фото

Гитарист известной украинской рок-группы The Hardkiss Валерий Бебко поделись с поклонниками нежным архивным фото, на котором позирует вместе с женой Юлией Саниной.

Валерий Бебко является креативным продюсером и гитаристом коллектива The Hardkiss, а его возлюбленная Юлия Санина – солисткой. Пара проводит много времени вместе, однако чувства друг к другу становятся все сильнее. Они редко комментируют свою личную жизнь и не часто публикуют совместные фото, но бывают исключения. На днях мужчина поделился архивным фото с отдыха.

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На черно-белом кадре Валерий и Юлия еще совсем юные. Влюбленные позируют в пляжных нарядах. Фотографию сделали 11 лет назад.

"Ей 18, ему – 24", – написал Бебко под фото.

Юлия Санина и Валерий Бебко скрывали свои отношения в течение пяти лет, и только в 2009 году рассказали о них. Свадьба состоялась через два года после знакомства. Супруги воспитывают сына Даниила, который родился в 2015 году.