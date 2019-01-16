Муж Регины Тодоренко показал первое фото с новорожденным сыном

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В сети появилось первое фото сына Регины Тодоренко и Влада Топалова
В сети появилось первое фото сына Регины Тодоренко и Влада Топалова / Instagram / @reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, еще не готова показывать своего новорожденного сына. А вот ее муж, певец Влад Топалов, охотно поделился первым снимком малыша.

Как известно, беременность Регины Тодоренко была скрыта от общественности. Звезда, которая выставляет свою личную жизнь на показ в сети, на этот раз была сдержанной и только незадолго до родов призналась, что ожидает появление первенца.

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Таким же секретным было и само рождение сына. Российский певец Влад Топалов, который поддерживает международную политику России и выступает на оккупированных территориях Украины, отвез свою жену в обычную городскую клинику Москвы, где 5 декабря она родила. Кроме этого, пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына.

До сих пор в сети Регина Тодоренко не публиковала фото с сыном, а только показывала черную коляску, в которой возит младенца.

А вот Влад Топалов решил нарушить эту таинственность, опубликовав очаровательный кадр с малышом. На фото полуобнаженный певец держит на плече ребенка и смешно кривляется. При этом артист не показал лицо сына, засветив только его желтую одежду.

Вот так мы выглядим в 4 утра... Также в 5 и 6. А если серьезно, то это – кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать,
написал Влад Топалов.

 

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Теги: LifeStyle Новости России Регина Тодоренко Музыка Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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