Мужской пиджак и бюстгальтер вместо блузы: Рози Хантингтон-Уайтли показала соблазнительный образ

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rhwnews

Немалое количество селебрити собрало показательное шоу Донателлы Версаче, которое состоялось накануне, 20 сентября. Среди приглашенных было немало знаменитостей, среди которых 32-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли. Для появления на красной дорожке возлюбленная Стетхэма выбрала довольно сексуальный образ.

Миланская Неделя моды привлекает все больше внимания поклонников этого события со всего мира. Показательные шоу и знаменитости, посещающие мероприятие в роли гостей, заполонили все fashion-страницы в Instagram. Так, на фан-странице известной модели Рози Хантингтон-Уайтли появились стильные фото соблазнительной англичанки

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Зажигательная блондинка предстала перед папарацци в стильном образе, который уже неоднократно воспроизводили немало знаменитостей. Она надела массивный черный пиджак с серебристой нитью поверх бюстгальтера, засветив свой идеальный пресс. Для "низа" модель выбрала трендовые широкие брюки, дополнив образ острыми туфлями-лодочками. К слову, темный макияж отлично подходил к ее образу и красиво подчеркнул цвет светлых глаз. Рози Хантингтон-Уайтли с удовольствием позировала перед камерами фотографов в разных позах, выбирая лучшие ракурсы.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Indtagram / @rhwnews

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли на показе Versace / Indtagram / @rhwnews

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Теги: LifeStyle Роузи Хантингтон-Уайтли
Источник: LifeStyle 24
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