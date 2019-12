Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 году

Новогодние шоу, вторая часть альбома от Бумбокс, откровенная премьера от KAZKA и чувственное live-выступление месяца Cigarettes After Sex. И это далеко не все, чем порадовал музыкальный декабрь!

Среди всего музыкального многообразия LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер декабря, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Альбом месяца: Бумбокс – "Таємний Код: Рубікон" (Вторая часть)

В декабре Бумбокс презентовал долгожданную вторую часть альбома "Таємний Код: Рубікон". В пластинку вошли 5 новых композиций, а также акустическая версия песни "Тримай мене" и испанская версия хита "Тримай мене" вместе с The Gitas.

По сравнению с первой частью альбома, вторая – более спокойная, здесь больше баллад, джаза и блюза. Альбом слушается на одном дыхании, песни перетекают одна в одну, как во время обычной репетиции в студии.

Двойному альбому – двойной клип! Музыканты вслед за второй частью альбома презентовали один клип на две разные песни – "Твій номер" и "Плющ". Клип получился очень атмосферным – здесь и привычные ковры, много музыкальных инструментов и света, никаких актеров и выставленных кадров. Одним словом – любовь!

Напомним, первая часть альбома вышла в сентябре, а композиции "Тримай мене", "Безодня", "Твiй на 100%", уже успели стать настоящими хитами.

Слушать альбом Бумбокс – "Таємний Код: Рубікон" (Вторая часть) на:

Google Play Music

Apple Music

Бумбокс – Твiй номер/Плющ (клип)

Возвращение месяца: The Who — WHO (альбом)

Чего стоило ожидать от популярной группы в 70-х годах сегодня? Музыкантам группы The Who уже за 70, они вместе не выпускали ничего в течение 13 лет! Какой тут рок-н-ролл?

Стоит отметить, что именно с таким скептическими размышлениями ожидали новый альбом критики и слушатели. Но дедушки сумели удивить абсолютно всех! Конечно, их музыка специфичная. Это не популярная сегодня электронщина, не поп, не рэп и даже не фолк. "Who" – это чистой воды рок-н-ролл. Качественный и мощный! Каждая песня в альбоме – безупречна, как и тексты, кстати.

Это редкость, но The Who возвращаются на сцену, как короли. Их альбом содержит темные баллады, тяжелый рок и зажигательный рок-н-ролл – все, за что любили и любят группу.

Слушать альбом The Who — WHO на:

Google Play Music

Apple Music

The Who – I Don't Wanna Get Wise (аудио)

Дуэт месяца: Тина Кароль & Юлия Санина

Певица Тина Кароль и фронтвумен группы ТНЕ HARDKISS Юлия Санина представили совместную песню и клип к ней "Вільна", которая стала саундтреком к фильму "Преданная".

Две абсолютно разные певицы раскрылись в дуэте совсем по-другому. Композиция пропитана темой сестринства и женской силой, она не похожа ни на творчество Тины Кароль, ни на творчество ТНЕ HARDKISS.

И похоже на то, что слушателям такой дуэт пришелся по душе! Всего за две недели клип посмотрели больше 2 миллионов пользователей на YouTube.

Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна (клип)

Самая откровенная премьера месяца: KAZKA – Палала

Декабрь для группы KAZKA выдался насыщенным – премьеры синглов с нового альбома NIRVANA, первый клип на композицию с этой же пластинки, первая работа с Аланом Бадоевым и самый откровенный клип (на момент написания материала альбом NIRVANA еще не был представлен, на него можно оформить предзаказ здесь).

Клип на песню "Палала" откровенный и неоднозначный. В ролике поднимают вопрос бодипозитива, расового равенства, свободы выбора партнера и даже религии. Стилистика клипа выполнена в приглушенных красных тонах, а главным символом стали красные нити, которыми "сшивали" героев клипа.

Правда, не все поклонники остались в восторге. Часть слушателей обвинили вокалистку в чрезмерной откровенности, а Алана Бадоева – в плагиате на клип Ланы дель Рей "Blue Jeans".

KAZKA – Палала (клип)

Саундтрек месяца: Star Wars – The Rise of Skywalker

Уже несколько лет декабрь ассоциируется не только с праздниками, но и с выходом нового эпизода саги "Звездные войны". В этом году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход", который создан в сотрудничестве компаний "Disney" и "Lucasfilm".

Саундтреки к фильму создал композитор Джон Уильямс, который написал музыку ко всем 9 главным эпизодам саги. Именно он создал десятки часов самых роскошных и запоминающихся симфонических сопровождений в истории фильмов. Кстати, Джордж Лукас отмечал, что успех космической саги кроется не в спецэффектах, а именно в музыке и в простом сюжете.

Сопровождение к новому фильму "Звездные войны: Скайуокер. Восход" такое же величественное и увлекательное, как и к предыдущим фильмам. Для картины, продолжительностью в два с половиной часа, Уильямс написал более трех часов музыки за почти восемь месяцев.

Слушать Star Wars – The Rise of Skywalker OST на:

Google Play Music

Apple Music

John Williams – Finale (From "Star Wars: The Rise of Skywalker")

Видео месяца: Гурт [O] – Поясни

Украинский Гурт [О] презентовал клип на песню "Поясни" с их альбома "Суперінтроверт". Локацией для съемок выбрали Кинбурнской полуостров, где сейчас живут многие исчезающие виды растений и животных. Атмосферу клипа дополняет мистический, даже фантасмагорический, образ вокалистки группы Оли Чернышевой.

Стоит отметить ,что группа – одна из немногих, кому удается так удачно сочетать украинский фольклор с современной танцевальной электроникой. К тому же, живые инструменты гармонично дополняют сэмплы.

Гурт [O] – Поясни (клип)

Live-выступление месяца: Cigarettes After Sex – Performance on KEXP

Дрим-поп группа Cigarettes After Sex выступила на радиостанции KEXP. Музыканты исполнили четыре композиции из альбома "Cry" – "Don't Let Me Go", "Kiss It Off Me", "Heavenly" и "Falling In Love".

Музыка Cigarettes After Sex – это мир романтических воспоминаний и мечтаний. Черно-белая съемка дополняет выступление и добавляет особую атмосферность.

Cigarettes After Sex – Full Performance (Live on KEXP)

Сингл месяца: MGMT – In the Afternoon

Американский дуэт MGMT представил первую в 2019 году композицию "In the Afternoon". Темный психоделический поп-трек дополнили красочным и местами галлюциногенным клипом. Режиссерами психоделического видео стали сами музыканты.

Информации о новом альбоме от музыкантов пока нет, но смеем предположить (судя по синглу), что MGMT и в дальнейшем планируют продолжать работать в собственном психо-поп-стиле. Кстати, "In the Afternoon" – это первая композиция, которая вышла на собственном лейбле группы – MGMT Records.

MGMT – In the Afternoon (клип)

Электронный альбом месяца: Paji — Paji

PAJI – музыкант, который гармонично сочетает электронную музыку с классическими инструментами. Его новый альбом "Paji" – потрясающий перфоманс со скрипкой и виолончелью.

Слушать Paji — Paji​ на:

Apple Music

PAJI – Atacama (аудио)

Новогоднее шоу – Годный год 2.0

В декабре состоялась премьера новогоднего шоу "Годный год 2.0" от Ивана Дорна совместно с лейблом Masterskaya. В шоу, кроме самого Дорна, снялись Constantine, The Hardkiss, O.Torvald, Dakh Daughters, "АГОНЬ", SunSay, mama13, Время и Стекло, Владимир Дантес, Alina Pash, YUKO, alyona alyona и гурт [O]. Также в выпуске появились диджей и ведущий Антон Птушкин, блогер YanGo, актриса Ирина Горбачева, а также режиссер и телеведущий Евгений Синельников.

Новогоднее шоу – Годный год 2.0 (полный выпуск)