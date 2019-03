Музыкальные новинки марта: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать

Март выдался очень насыщенным в музыкальном плате – здесь и новые альбомы от Billie Eilish и Foals, электронная веснянка от YUKO и KHAYAT, саундтреки от M83 и еще много интересного!

Среди всего музыкального многообразия мы выбрали 10 музыкальных премьер марта, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Читайте также: Музыкальные новинки февраля: 10 песен, которые стоит услышать в последний день зимы

Альбом месяца: Foals – Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)

Британские инди-рокеры Foals наконец выпустили альбом после четырехлетнего перерыва! Весенний релиз "Everything Not Saved Will Be Lost" – это первая часть альбома, другую мы услышим осенью этого же года. Решение о разделении было принято лишь потому, что записанного материала получилось очень много. Вряд ли мы бы с вами осилили 20 композиций за раз!

Открывает альбом интро Moonlight, что сразу вводит нас в определенные концептуальные рамки. Задача интро – настроить слушателя на нужный лад и подготовить к следующим трекам. Moonlight с этим заданием справился, здесь и мягкое звучание гитары, и звуки птиц и природы. Вообще, именно тема природы стала одной из главных во всем альбоме.

Главный хит альбома – безусловно, "Exits". Кажется, музыканты в этом треке показали все, на что способны и даже немного больше.

Если говорить об альбоме в целом, то его звучание отличается от предыдущих работ. Возможно, это связано с тем, что из группы ушел гитарист и один из основателей Foals Уолтер Джерверс. А возможно с тем, что музыканты сами занимались продюсированием. Но как бы там ни было, в альбоме стало больше электронной музыки, которая прекрасно используется с живыми инструментами. Такой подход добавил некой легкости и невесомости альбому. Поэтому однозначно советуем послушать!

Услышать новый альбом вживую можно будет 27 августа на арт-заводе "Платформа" в Киеве.

Альбом Foals – "Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)" на:

Google Play

iTunes

Foals – Moonlight (слушать онлайн)

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (альбом)

29 марта американская певица Билли Айлиш представила свой дебютный студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Предсказывать успех пластинке очень легко, ведь еще до самого релиза альбом стал рекордсменом по количеству загрузок в Apple Music. На выход альбома ждали около 800 тысяч слушателей!

В альбом вошло 14 композиций, часть из которых была представлена ранее ("Bury A Friend", "When the party's Over" и "Wish You Were Gay"). Весь альбом (о, как ожидаемо!) такой же мрачный, как и все предыдущие работы певицы.

(Альбом, – примеч.) Это монстр под моей кроватью. И этот монстр – я, потому что я сама себе злейший враг,

– так об альбоме говорит сама Билли.

Композиции изящные и интимные, как будто вы не в наушниках это слушаете, а говорите о своих страхах просто в одной спальне. Полутона, аккуратные мелодии, шепот, грув и пустоты – все это заставляет переслушивать песни снова и снова.

Читайте также: Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году

Уже сейчас на концерты 18-летней певицы невозможно купить билеты, на выступлениях фанаты поют так громко, что иногда не слышно и саму Билли, ее клипы собирают десятки миллионов просмотров. А вместе с дебютным альбомом – 2019 вполне может стать годом Билли и вы точно о ней услышите еще не раз.

Альбом Billie Eilish – "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на:

Google Play

iTunes

Billie Eilish – wish you were gay (слушать онлайн)

Песня месяца: YUKO – Vesnianka (feat.KHAYAT)

Здесь все максимально просто – раздевайтесь, танцуйте и зовите весну! Веснянка от группы YUKO вместе с KHAYAT – это единственное положительное следствие Нацотбора на Евровидение этого года, ведь именно там познакомились музыканты.

Читайте также: Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году

В клипе на песню снялись The Maneken, Alina Pash, Constantine, LAUD, Роман Бахарев (BAHROMA) и много других. Все герои в видео "призывают весну, раздеваясь и освобождаясь от пуховиков и теплых вещей".

YUKO – Vesnianka (feat.KHAYAT) (слушать онлайн)

Ludovico Einaudi – Seven Days Walking, Day 1 (альбом)

Известный итальянский композитор Людовико Эйнауди презентовал "Seven Days Walking, Day 1" – это первая часть концептуального альбома "Seven Days Walking". Известно, что композитор будет ежемесячно выпускать части альбома, пока осенью все записи не объединятся в один масштабный альбом.

Произведения Эйнауди настолько эмоциональные, что описывать такую музыку особенно трудно, ведь это именно тот случай, когда слова – лишние.

Альбом Ludovico Einaudi – "Seven Days Walking, Day 1" на:

Google Play

iTunes

Ludovico Einaudi – Cold Wind Var.1 from DAY 1 (слушать онлайн)

M83 – Knife + Heart OST

Энтони Гонсалес, известный как M83, представил музыку к фильму своего брата Яна Гонсалеса "Knife + Heart". Это первый релиз группы с момента выхода "Junk" в 2016 году.

Читайте также: Лучшие украинские альбомы 2018 года, которые стоит услышать каждому

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале прошлого года, а в конце марта состоялась премьера в нескольких кинотеатрах США. M83 занимались всей музыкой к фильму, было создано более 20 композиций.

Альбом M83 – "Knife + Heart (Original Soundtrack)" на:

Google Play

iTunes

M83 – Karl (слушать онлайн)

The Retuses – ОМУТ (альбом)

Инди-фолк группа The Retuses презентовала первый альбом после пяти лет тишины! В 2013 году вообще была речь о том, что группа больше существовать не будет.

В пластинку с классическим для группы вокалом вошли 17 меланхоличных песен, в том числе и композиция "ОМYT", которая была представлена ранее. Родионов рассказывает через песни о человеческих страхах, вселенском одиночестве и о неотвратимой смерти.

Читайте также: Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов

Альбом The Retuses – "ОМУТ" на:

Google Play

iTunes

The Retuses – OMYT (слушать онлайн)

Hozier – Wasteland, Baby! (альбом)

Ирландский певец Hozier встретил весну с новым альбомом "Wasteland, Baby!", который он выпустил в свет 1 марта. Это уже вторая полноценная работа музыканта.

Всего в альбом вошло 14 треков, включая ранее несколько песен из EP "Nina Cried Power" и ранее выпущенные синглы "Dinner & Diatribes", "Almost (Sweet Music)" и "Movement".

Читайте также: Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать

Музыкант перед выходом пластинки заявил, что вдохновлялся политической ситуацией в мире. Довольно необычно, правда? Ведь куда выгоднее и проще выбирать для музыки нейтральные события и личные переживания. Hozier, в отличие от многих других музыкантов, не боится высказывать свою позицию. Именно поэтому "Wasteland, Baby!" в первую очередь о смелости, принятии себя в современном мире и политических взглядах.

Альбом Hozier – "Wasteland, Baby!" на:

Google Play

iTunes

Hozier – Wasteland, Baby! (слушать онлайн)

Sigrid – Sucker Punch (альбом)

"Sucker Punch" – это дебютная пластинка молодой звезды скандинавской поп-музыки Sigrid. Год назад исполнительница выиграла премию BBC Sound как самая перспективная исполнительница и своим альбомом доказывает, что носит это звание не зря.

Sigrid часто сравнивают с Adel, и с MØ, и с Susanne Sundfør. Но если бы она была лишь копией известных исполнителей, то такого ошеломляющего успеха вряд ли бы добилась в свои 20.

Читайте также: Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение

Альбом певицы уже не такой бунтарский, как например ее сингл "Do not Kill My Vibe". Заметно, что певица выросла и начала более серьезно подходить к написанию текстов и музыки. Пластинка звучит легко и непринужденно, а также несет невероятный положительный заряд, в отличие от Билли Айлиш, например.

Альбом Sigrid – "Sucker Punch" на:

Google Play

iTunes

Sigrid – Sucker Punch (слушать онлайн)

HVOB – Rocco (альбом)

Электронный дуэт из Австрии HVOB (Her Voice Over Boys) презентовали новый альбом "Rocco", в который вошло 13 треков.

Интеллигентная электронная музыка, романтический ритм и ненавязчивая атмосфера – именно так можно охарактеризовать новую работу. Послушать альбом вживую можно будет 24 мая в киевском клубе Atlas.

Альбом HVOB – "Rocco" на:

Google Play

iTunes

HVOB – Butter (слушать онлайн)

Weval – The Weight (альбом)

Голландские электронщики Weval презентовали новый альбом "The Weight", в котором вместили, кажется, все свои лучшие приемы. Здесь и атмосферный эмбиент, и даже транс. Сама же пластинка звучит глубоко и серьезно, а местами даже мрачновато.

Альбом Weval – "The Weight" на:

Google Play

iTunes

Weval – The Weight (слушать онлайн)