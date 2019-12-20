Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2020 назвал второго хедлайнера

Самый масштабный музыкальный фестиваль лета Atlas Weekend 2020 назвал второго хедлайнера. Им стал американский музыкальный дуэт Twenty One Pilots. Знаменитый дуэт впервые посетил Украину в январе 2019 года. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоялся в киевском Дворце Спорта.

Что известно о группе Twenty One Pilots?

Музыканты из Twenty One Pilots – вокалист Тайлер Джозеф и барабанщик Джош Дан вдвоем объединились в 2009 году в Коламбусе, штат Огайо. Почти сразу после начала своей творческой карьеры, они достигли грандиозных успехов. За 10 лет совместной работы, американцы выпустили 5 альбомов и более 10 видеоклипов.

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Одним из их самых известных синглов является хит "Heathens", который стал саундтреком к фильму "Отряд самоубийц" киностудии DC. Видеоролик в YouTube просмотрели более миллиарда фанатов.

Twenty One Pilots "Heathens": смотрите онлайн

Песня "Stressed Out", которая вышла в 2015 году также является достаточно узнаваемой. Видеоклип в YouTube посмотрели более 1,3 миллиарда пользователей, а в 2017 году дуэт ребят получил премию Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".

Twenty One Pilots "Stressed Out": смотрите онлайн

Кто вошел в список хедлайнеров фестиваля?

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который в пятый раз прогремит в 2020 году, уже успел объявить главных хедлайнеров события. Фанатов музыкального фестиваля ждет известная британская группа Alt-J и скандальный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, который в этом году из-за ареста не смог приехать на мероприятие в Киев.

Фестиваль Atlas Weekend в 2020 году будет проводиться с 7 по 12 июля, так что посетителей ждет 6 дней безумного драйва, атмосферы и зажигательного ритма от любимых исполнителей.