Музыканты группы KAZKA признались, чего больше всего боятся на Нацотборе на Евровидение-2019

Молодой коллектив KAZKA, который стремительно получил популярность в Украине и мире, примет участие в Нацотборе на Евровидение-2019. Артисты откровенно рассказали, что их больше всего пугает перед шоу.

Если другие конкурсанты могут со страхом ожидать полуфиналов Нацотбора из-за значительной конкуренции, то группа KAZKA беспокоится совершенно из-за другого. Участники популярного коллектива, видимо, не переживают из-за предстоящих комментариев звездного жюри, однако откровенно признались, что боятся общения с ведущим Сергеем Притулой.

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Шоумен, который второй год подряд будет вести Нацотбор, любит оживлять шоу благодаря каверзным и смешным вопросам, которые иногда заставляют музыкантов смущаться на сцене. Поэтому группа KAZKA переживает именно за сотрудничество с Притулой.

Чего мы боимся в контексте Евровидение-2019? Ведущего Притулу, который будет ставить забавные вопросы, а нам не смешно,

– признались музыканты.

В пятницу, 1 февраля, группа KAZKA представил свою конкурсную песню для Евровидения-2019. Композицию "Apart" они представили со значительной интригой, а накануне премьеры в сети появился пиратский тизер песни. Ролик сразу же сняли с публикации, а группа обратился к своим сторонникам с просьбой быть терпеливыми. Однако такая презентация заставила нескольких меломанов написать, что группа KAZKA немного зазналась.

Слушайте новую песню группы KAZKA "Apart": аудио

Полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2019 состоятся уже 9 и 16 февраля, а имя победителя Украина узнает 23 февраля. Группа KAZKA выступит третьей во втором полуфинале шоу.