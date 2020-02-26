Мы больше, чем подруги: мама Добрынина рассказала, как она сблизилась с Дашей Цветочной

Украинская блогерша и невеста известного "Холостяка" из 9 сезона Дарья Квиткова приняла участие в спецпроекте украинского издания Vogue. Там она рассказала о своих близких отношениях с мамой Никиты Добрынина.

Известно, что 23 мая телеведущий Никита Добрынин и Дарья Цветочная поженятся. И пока идут приготовления к празднику, Дарья и мама Никиты – Елена Полищук, дали откровенное интервью о взаимоотношениях между собой.

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Невеста рассказала, что ее встречи со свекровью хоть и редки, впрочем, они стараются как можно чаще собираться за столом или же гулять по Киеву.

Мы с Еленой Николаевной близкие подруги. Можем и посоветоваться друг с другом, и посплетничать. Елена Николаевна – врач, поэтому в вопросах здоровья ей нет равных в нашей семье. Поскольку мы живем в разных городах, то наши редкие встречи всегда происходят за большим столом. Мы просто встречаемся, гуляем по парку, едим, пьем кофе и разговариваем,

- поделилась Дария Цветочная.

Мама Добрынина добавила, что Дарья ей почти как дочь, и она ей понравилась с первой их встречи.

"Мы с Дашей больше, чем подруги. Она мне почти как дочь. Когда я ее впервые увидела, это была любовь с первого взгляда. Я почувствовала хорошего человека с крепким стержнем", – призналась Елена Полищук.



Мама Никиты Добрынина Елена Полищук и Даша Цветочная / Фото: Polina Podobedova, Vogue UA

Женщина добавила, что перед встречей с детьми всегда спрашивает Дашу, что она любит поесть, ведь хочет порадовать свою будущую невестку: "Мы редко видимся, поэтому любим собираться всей семьей при малейшей возможности – бросаем все дела и собираемся на обед. Накануне приезда Дарьи я не спрашиваю у нее, что приготовить, а спрашиваю, что она любит больше. Очень хочется всегда ее порадовать".

Елена и Дарья также рассказали, что в вопросах спорта они одинаковые, ведь обе любят ухаживать за своим телом. А вот насчет рекомендаций за здоровьем, то первенство все же имеет мама Никиты. Во всем остальном женщина старается не вмешиваться в дела сына и его любимой: "Знаете, есть такая фраза: "Дети, почитайте своих родителей, но родители – не раздражайте детей".



Никита Добрынин, мама Елена Полищук и Дарья Цветочная / Фото: Polina Podobedova, Vogue UA