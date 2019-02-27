Мы хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу, - ANNA MARIA о скандале на отборе Евровидения-2019

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ANNA MARIA
ANNA MARIA / Instagram / @annamariaduet

Скандальные сестры Анна и Мария Опанасюк снова прокомментировали тему, которая разгорелась после их интервью с Романом Скрыпиным. На официальной странице группы ANNA MARIA девушки опубликовали сообщение, в котором рассказали о смысле их песни на Нацотбор к Евровидению-2019 и об их мечтах относительно будущего Украины.

После резонансного интервью с журналистом Романом Скрыпиным, в котором певицы не смогли ответить, оккупирован ли Крым, вокруг них разгорелся настоящий скандал. Пытаясь оправдаться, девушки давали много комментариев по этому поводу, а теперь решили обратиться к своим поклонникам с русской версией песни. В ней говорится о том, что они ищут свою дорогу.

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Английская версия песни My Road ("Моя дорога") с русскими субтитрами появилась на официальной странице группы в Instagram. Комментарий к записи начался со слов, что они не могли даже предположить, что песня станет для них в каком-то смысле пророческой.

В ней (песне, – прим. ред.) есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное в ней есть ответы на все вопросы. Это просто странно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу,
– написали в своем Instagram сестры Анна и Мария Опанасюк.

Также в тексте было указано, что они рады, что такая ситуация случилась, так как она выявила истинную сущность многих людей. Позже сестры добавили, что песня, с которой они выступали на Нацотборе Евровидения-2019 станет мотиватором для тех, кто находится в поиске и идет дальше, несмотря ни на что.

Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот – мы это сделали для вас. (И на русском, и на украинском). Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит – увидит там самый главный ответ на все,
– завершила обращение группа ANNA MARIA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA MARIA (@annamariaduet)

 

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Скандал Сестры Анна Мария Опанасюк
Источник: LifeStyle 24
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