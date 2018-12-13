Мы очень много смеялись, – актеры комедии "Я, Ты, Он, Она" поделились воспоминаниями о съемках

Перед Новым годом, 27 декабря, в Украине состоится долгожданная премьера киноленты "Я, Ты, Он, Она". Немало киноманов уже ожидают первые дни проката фильма, который непременно создаст хорошее настроение перед праздниками.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Зеленский, Настя Короткая, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева. По сюжету, молодая пара переживает не лучшие времена в браке и решает подать на развод. Тем более, у двух уже есть "запасные варианты" – новые любовники. Однако судья дает последний шанс им передумать и заставляет пару еще месяц жить под одной крышей.

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Наше кино – о любви и создавали мы его также с этим чувством. Мне кажется, это абсолютно жизненная ситуация, которая случается с нашими героями,

– рассказал Владимир Зеленский.

Зажигательная история привлекла внимание всех любителей комедии. А пока фильм еще не вышел на большой экран, актеры поделились с журналистами LifeStyle 24 воспоминаниями о съемках. Так, Владимир Зеленский признался, что он с волнением приступил к созданию киноленты, ведь в "Я, Ты, Он, Она" шоумен еще и занял кресло режиссера.

"Я впервые был по обе стороны камеры, как актер и режиссер. Приходилось сначала играть, а потом бежать к монитору и смотреть отснятые кадры. Я, конечно, и сам получил удовольствие от этой картины, но надеюсь, больше удовольствия все же получат зрители. Самые яркие впечатления от съемок связаны чаще всего с импровизационными моментами на площадке. А вообще, мне кажется, у нас всегда царила невероятная атмосфера на съемках", – вспомнил Владимир Зеленский.



"Я, Ты, Он, Она": трейлер и сюжет фильма / пресс-служба

А вот Евгений Кошевой, которому под силу любые роли в "Квартал 95", откровенно признался, что боялся драматических сцен. Он обращался за советом к Владимиру Зеленскому, чтобы эпизод выглядел убедительно.

Я очень боялся сцен, где нужно играть драму. В этом фильме будет такой момент, когда мой герой Борис не понимает, что происходит на любовном фронте, и пытается добиться ответа от своей второй половинки. Сцена очень напряженная, поэтому я спрашивал у Вовы, как я должен сыграть. А он говорил: "Ты не играй, а живи, ищи все в себе". Думаю, у меня получилось. А вообще учиться добавлять в комедийный фильм кусочек драмы – это неплохой актерский опыт,

– рассказал Евгений Кошевой.

Для певицы Нади Дорофеевой участие в съемках "Я, Ты, Он, Она" было дебютным. От актерского опыта артистка просто в восторге. Однако во время самих съемок она часто не могла расслабиться и сыграть любимую девушку другого мужчины.

Счастлива, что мой дебют в большом кино состоялся именно с такой командой. Самой непростой в эмоциональном плане была сцена, где мы должны были целоваться с Владимиром. Я смогла полностью расслабиться только на пятом дубле. Хотя нет, полностью отбросить мысль о том, что я целуюсь с кем-то другим, кроме своего мужа, я так и не смогла,

– откровенно прокомментировала Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева сыграла главную роль в комедии / пресс-служба

Не с меньшим волнением приступила к работе и Настя Короткая. Актриса также впервые появилась в полнометражной картине, поэтому не сдерживала своего восторга от роли.

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"В первый съемочный день я очень нервничала, как все будет происходить. Это моя первая роль в полном метре, и сразу главная. Представляете? Больше всего на этом проекте я запомнила поездку во Львов. Мы очень много смеялись, причем как в кадре, так и вне его. Когда я прочитала сценарий, я сразу нашла сходство с героиней: я тоже с иронией отношусь к жизни, хотя, в отличие от нее я – не карьеристка и не скандалистка", – добавила Настя Короткая.



Настя Короткая и Владимир Зеленский / пресс-служба