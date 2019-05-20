На Ариану Гранде подали в суд: подробности

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / Instagram/ @arianagrande

Знаменитая 25-летняя певица получила судебную повестку. На американскую поп-исполнительницу Ариану Гранде подали в суд за использование фото, на которых она изображена.

Об этом сообщает издание NME.

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В источнике говорится, что на Ариану Гранде подали в суд за то, что она, не спрашивая, использовала фотографии голливудского фотографа, на которых сама была изображена.

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram в августе 2018 года. Ее подхватил фотограф, когда в ее руках была сумка с надписью Sweetener. Такое же название получил ее новый альбом. Публикуя эти снимки, она посвятила их выходу нового альбома.

Фотограф намерен не только выиграть иск об авторских правах, но и получить компенсацию в размере 25 тысяч долларов.

 
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Ариана Гранде
Источник: LifeStyle 24
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