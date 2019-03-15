На фоне слухов о романе с Гагой: счастливые Брэдли Купер и Ирина Шейк излучают любовь – фото

Знаменитая чета – Ирина Шейк и Брэдли Купер – оказались в шквале слухов о вероятном роман актера с певицей Леди Гагой. Однако обычные семейные снимки с прогулки, которые сделали папарацци, опровергают любые острые заявления о прелюбодеянии мужчины.

В сети появились фотографии с прогулки Ирины, Брэдли и их годовалой дочери Леи в Лос-Анджелесе в четверг, 14 марта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Леди Гага прокомментировала свою беременность: неожиданные подробности

Члены семьи одеты в повседневную одежду и без лишних украшений, однако выглядят очень счастливыми вместе. Даже маленькая дочь Ирины и Брэдли была одета в джемпер с символической надписью "Любовь" (Love).



Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail



Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail



Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail