На фоне слухов о романе с Гагой: счастливые Брэдли Купер и Ирина Шейк излучают любовь – фото

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Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк / www.gettyimages.com

Знаменитая чета – Ирина Шейк и Брэдли Купер – оказались в шквале слухов о вероятном роман актера с певицей Леди Гагой. Однако обычные семейные снимки с прогулки, которые сделали папарацци, опровергают любые острые заявления о прелюбодеянии мужчины.

В сети появились фотографии с прогулки Ирины, Брэдли и их годовалой дочери Леи в Лос-Анджелесе в четверг, 14 марта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Члены семьи одеты в повседневную одежду и без лишних украшений, однако выглядят очень счастливыми вместе. Даже маленькая дочь Ирины и Брэдли была одета в джемпер с символической надписью "Любовь" (Love).

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / X17online.com / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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