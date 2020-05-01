На каблуках и в мини-платье: Вика из "НеАнгелов" показала, как наводит порядок на кухне

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория на протяжении изоляции в родном Харькове придумывает новые идеи для домашних съемок. В соблазнительном образе и в резиновых перчатках певица позировала на кухонном столе, добавив видео эротичности пикантными движениями под музыку.

В изоляции звезды украинского шоу-бизнеса превращаются в настоящих хозяек. Однако даже в обычных бытовых делах не обходится без присущей им сексуальности. Так, участница коллектива "НеАнгелы" показала пикантное видео, на котором наводит порядок на собственной кухне.

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Для бытовых дел Виктория выбрала наряд, который значительно больше подходило бы для сцены. На ней мини-платье на бретельках с пикантным декольте, которая обнажает хрупкие плечи знаменитости и акцентирует внимание на груди. Певица также надела бирюзовую обувь на шпильке, а аутфит завершила роскошной укладкой и насыщенным макияжем.

Вика из "НеАнгелов" в соблазнительной позе расположилась прямо на кухонном столе, вооружившись перчатками и тряпкой. Под ритмичную музыку и под вспышками камер она полировала поверхность, будоража воображение поклонников.

Включаем фантазию, чтобы немного отвлечься. Берем волю в кулак с тряпкой и начинаем наводить чистоту,

– прокомментировала исполнительница.