Флешмоб на красной дорожке: режиссеры призвали освободить Сенцова - фото

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На красной дорожке кинофестиваля в Берлине призвали освободить Сенцова
На красной дорожке кинофестиваля в Берлине призвали освободить Сенцова / Getty Images

На международном кинофестивале Berlinale творческая команда фильма о британском свидетеле Голодомора "Мистер Джонс" вышла с лозунгами "Освободите Сенцова!".

Акцию устроили перед премьерой фильма о Голодоморе в Украине, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских политзаключенных в России.

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К авторам фильма "Гарет Джонс" присоединились также и местные активисты. Участники акции держали в руках фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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Команда фильма "Гарет Джонс" | фото Getty Images

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Акция в поддержку Сенцова​ | фото Getty Images 

берлін сенцов

Директор фестиваля Дитер Косслик с Николаем Никитиным | фото Getty Images

Режиссер фильма Агнешка Холланд заявила, что думала об украинских политзаключенных, когда работала над своим произведением.

Что известно о фильме "Гарет Джонс"?​Фильм "Гарет Джонс" представлен в конкурсной программе на Berlinale. Его снимала украинский-польско-британская команда. В фильме речь идет о журналисте Гарете Джонсе, который одним из первых рассказал на Западе о Голодоморе в Украине. По мнению министра культуры Украины Евгения Нищука, у ленты хорошие шансы на успех.

Акция в поддержку Олега Сенцова на кинофестивале в Берлине: видео

За что в РФ осудили Олега Сенцова?​
Украинского режиссера задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Ему приписывают подготовку теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Украина – Россия Кино Украинцы в плену РФ Новости культуры Олег Сенцов СІЗО
Источник: 24 Канал
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