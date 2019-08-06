На Львовщине состоялся грандиозный концерт памяти Йозефа Рота: впечатляющие видео

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Львовщина превратилась в эпицентр классической музыки. В городе Броды в рамках международного фестиваля "Моцарт" состоялся грандиозный концерт памяти Йозефа Рота. Место проведения выбрали неслучайно, ведь австрийский писатель родился именно там.

Почувствовать атмосферу фестиваля собралось более двухсот человек. Именно здесь, в Бродах, родился выдающийся писатель Йозеф Рот. В этом году двойной юбилей — 125 лет от рождения и 80 лет после смерти.

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Главное событие программы – третья симфония Kaddish выдающегося американского композитора Леонарда Бернстайна. Более часа ее исполнял оркестр "Інсо.Львів" и духовая капелла "Дударик".

Смотрите видео: исполнение симфонии Kaddish

В симфонии использованы канонические тексты древних еврейских молитв. Это реакция композитора на события Холокоста. Именно их читает швейцарско-австрийская актриса Сунни Меллез.

Также скрипичный перформанс специально для фестиваля показал звездный художник из Америки Абраам Броды.

Место концерта выбрано неслучайно, ведь во времена Второй мировой войны – это была одна из крупнейших синагог в Восточной Европе.

Что известно про Йозефа Рота?Йозеф Рот – один из величайших австрийских писателей XX века. Родился и вырос он в городе Броды на Львовщине в еврейской семье. Рот за каких-то 15 лет написал 16 романов, много рассказов, репортажей, судебных отчетов и рецензий.

Еще в Бродовской гимназии Рот выучил украинский язык, который он использовал и в немецкоязычных произведениях. Так, "Марш Радецкого" имеет несколько украинских персонажей, а украинские села там описаны с глубокой любовью – Рот даже использует несколько цитат на украинском языке.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Новости Львова Концерты
Источник: 24 канал
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