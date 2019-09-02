На последних неделях беременности Миранда Керр снялась для обложки глянца Marie Claire – фото

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Миранда Керр
Миранда Керр / marieclaire.com.au

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр, беременная третьим ребенком, снялась для обложки глянцевого журнала Marie Claire Australia.

В интервью изданию Marie Claire беременная Миранда Керр рассказала, что ее двое старших детей не могут дождаться будущего пополнения в семье.

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Для Эвана Шпигеля и Миранды Керр, которые воспитывают годовалого Харта, новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Напомним, что у модели есть еще 8-летний сын Флинн Кристофер от бывшего мужа Орландо Блума.

Флинн просто обожает Харта! Он так мечтал о младшем братике! И он прекрасно справляется с ролью старшего брата!
– заявила Миранда.

Міранда Керр
Миранда Керр / Marie Claire Australia

Кроме того, модель уже знает пол будущего ребенка и даже с Эваном уже подобрала несколько имен. Подробности звезда, которая уважает приватность личной жизни, пока не раскрывает.

Міранда Керр
Миранда Керр / Marie Claire Australia

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Звездные мамы Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
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