На примирение Дженнифер Энистон и Брэда Питта повлиялиа их звездная подруга, – СМИ

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт привлекли внимание всех мировых СМИ. Только в конце 2019 года бывшая пара возобновила общение. А вот инсайдеры британского таблоида уверяют, что здесь не обошлось без Кортни Кокс.

Как информирует The Sun, Кортни Кокс больше всего радовалась, когда увидела совместные фото и видео своих друзей. На церемонии SAG Awards Брэд Питт нежно поддерживал свою экс-любимую Дженнифер Энистон и охотно демонстрировал, что возобновил с ней теплые дружеские отношения. Но, по словам инсайдеров, актеры и в дальнейшем могли держать обиды после скандального развода, если бы не Кортни.

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"Кортни больше всего в мире хотела увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Они помирились благодаря Кортни: именно она дала Брэду новый номер Дженнифер", – сказал источник.

Интересно, что и сама Кортни Кокс намекала общественности, что между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон наладились отношения. Актриса активно ставила лайки постам, где говорилось о воссоединении ее друзей.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

В то же время, как утверждают инсайдеры, Брэду Питту просто повезло. Он случайно встретился с Кортни Кокс на благотворительном вечере и поинтересовался, как дела у его бывшей жены. После длительной беседы звездная подруга Дженнифер Энистон решила дать ее новый номер телефона.

"Он спросил ее, как поживает Дженнифер. Она ответила, что ее подруга счастлива (тогда Энистон была замужем за актером Джастином Теру, – LifeStyle 24). Разговор продолжился темой воспоминаний. Джен говорила Кортни, что скучает по дружбе с Брэдом. Встретив его, Кортни дала ее новый номер и сказала, что Дженнифер будет рада поговорить. Сначала они переписывались раз в две недели, но вскоре между ними завязалась дружба", – рассказал инсайдер.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Как известно, Брэд Питт и Дженнифер Энистон познакомились на съемках "Друзей". У актрисы, как и у Кортни Кокс, была там одна из главных ролей, а вот Питт появился только в одном эпизоде. Однако уже в 2000 году влюбленные официально поженились. Идиллия нарушилась после участия Брэда Питта в "Мистере и миссис Смит". На съемочной площадке он познакомился с Анджелиной Джоли и влюбился. Измену Энистон не собиралась прощать, потому быстро подала документы на развод и выставила Брэда Питта с его вещами. И хотя сам судебный процеc в 2005 году продолжался недолго, Дженнифер еще долго не могла прийти в себя от разрыва.

Именно поэтому Брэд Питт годы жалел, что причинил боль звезде и на ее 50-летии извинился. Сделал он это на закрытой вечеринке при ближайших друзьях Дженнифер Энистон, поэтому, по словам инсайдеров, она расчувствовалась и возобновила общение с экс-любимым.

Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась,

– добавил инсайдер The Sun.