На роли Меган Маркл и принца Гарри выбрали новых актеров: поклонники снова недовольны

Традиционно после бракосочетания членов королевской семьи об истории любви пары снимают романтические киноленты. Так, в 2018 году кинокартина о принце Гарри и Меган Маркл приобрела бешеный успех. Поэтому было решено снять вторую часть, заменив актеров, которые исполняли главные роли, поскольку поклонники утверждали о непохожести с реальными персонажами.

Фильм, в котором режиссеры и сценаристы изобразили историю любви внука Елизаветы принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл, приобрел большую популярность среди поклонников королевской семьи и звезды сериала "Форс-мажоры". Поэтому было решено снять вторую часть, которая будет называться "Гарри и Меган: становление королевской пары".

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Поскольку актерский состав неоднократно был осужден поклонниками кинокартины, на главные роли актеры были переизбраны.

Роль герцогини Сассекской будет выполнять 36-летняя Тиффани Мэри Смит, а роль внука королевы Елизаветы II и мужа Меган Маркл сыграет Чарли Филд. Однако поклонники королевской пары снова не довольны выбором актеров. Они утверждают, что у Чарли нет даже минимальной схожести с принцем Гарри.



Тиффани Мери Смит / Instagram / @tiffany_smith