На съемках 2 сезона "Ведьмака" была замечена армия эльфов

Создателям и съемочной команде "Ведьмака" не удалось скрыть тот факт, что съемки второго сезона началось раньше, чем было запланировано. Более того, фанатам удалось уловить на фото новых персонажей, участвовавших в съемках.

О том, что второй сезон "Ведьмака" начали снимать раньше, чем планировалось, стало известно несколько дней назад. А уже через некоторое время сеть взорвали "спойлерские" фото от фанатов с новыми персонажами.

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Снимки появились на сайте издания Redanian Intelligence. В источнике отмечается, что кадры были сделаны в английском городке Доркинг. Именно там по состоянию на 20 февраля проходили съемки первых эпизодов.

Также представителям издания удалось получить эксклюзивные фото перевоплощенных актеров вблизи. Однако лицо решили зарисовать графическим эффектом, чтобы "избежать неприятностей". Похоже, во втором сезоне "Ведьмака" фанаты саги увидят армию Скоя'таели – эльфов-партизан, которых люди считают террористами.

Напомним, 1 сезон "Ведьмака" вышел в декабре 2019 года на потоковом сервисе Netflix, а второй следует ожидать весной 2021 года.



Все фото: Redanian Intelligence