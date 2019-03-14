На восьмом месяце беременности: Меган Маркл ушла в декретный отпуск

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Меган Маркл ушла в декретный отпуск
Меган Маркл ушла в декретный отпуск / Instagram/ @meghanmarkle_official

Герцогиня Сассекская, которая находится на восьмом месяце беременности, больше не имеет запланированных официальных выходов, поэтому свободно ушла в декретный отпуск. 37-летняя Меган Маркл и ее муж принц Гарри станут родителями примерно через месяц, в апреле.

Меган Маркл, которая вынашивает первенца, долго удивляла поклонников своей выдержкой и силой воли. Буквально на днях, находясь на восьмом месяце беременности, 37-летняя герцогиня Сассекская посетила светское мероприятие, посвященное Дню Содружества наций на высоких каблуках и в коротком платье. Однако, как сообщает Vanity Fair, пришло время Меган Маркл идти в декретный отпуск.

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Ее декретный отпуск не свидетельствует о том, что целый месяц она не будет появляться на публике. Меган Маркл будет посещать частные встречи, однако, как отметили в Букингемском дворце, официальных мероприятий у нее больше не запланировано. Теперь для 37-летней герцогини основной "работой" будет подготовка к появлению на свет первенца.

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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