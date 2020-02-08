Нацотбор Евровидения-2020: Согласны ли вы с результатами первого полуфинала – опрос

В субботу, 8 февраля, на телеканалах "СТБ" и "UA: Первый" состоялся первый полуфинал Национального отбора Евровидения-2020. В эфире конкурса выступили 8 участников, из которых только трое попали в финал, который состоится 22 февраля.

Талантливые вокалисты представили свои оригинальные песни, которые могут помочь им одержать победу на отборе Евровидения-2020. Из 8 первых артистов в финал Национального отбора дошли всего лишь 3.

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После первого полуфинала стало известно, кто же претендует на победу в шоу – ими стали Jerry Heil, Krut и Gо_A. Имена трех других финалистов будут известны в следующую субботу, 15 февраля. Именно эти артисты, согласно голосованию звездного жюри и зрителей, смогут представлять страну на международном вокальном шоу Евровидение-2020, который состоится в Роттердаме, Нидерланды в мае этого года.

Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, согласны вы с результатами первого полуфинала Национального отбора?

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