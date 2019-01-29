Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях

Ежегодно Европа взрывается от количества талантливых вокалистов, так как традиционно в мае проводится грандиозное шоу Евровидения. Украина тоже приобщается к вокальному проекту, очаровывая меломанов яркими артистами.

2019 год не стал исключением, поэтому на отечественной музыкальной арене происходит настоящее противостояние. 16 знаменитых артистов вышли на сцену Национального отбора, чтобы продемонстрировать свой талант и потрясающие композиции.

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Путем голосования звездных судей и зрителей уже 23 февраля определится окончательное имя конкурсанта, который поедет в живописній Тель-Авив, чтобы побороться за главный кубок Евровидение-2019. Пока же в Киеве отгремели два полуфинала, где артисты презентовали свои песни. После отборочного тура на победу в Нацотборе Евровидения-2019 претендуют: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

Многие артисты, которые поборются за возможность представлять Украину на международном шоу, малоизвестны для общественности. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили познакомить своих читателей с биографиями финалистов Нацотбора и их творчеством.

Нацотбор на Евровидение-2019: кто вышел в финал шоу

MARUV



Певица MARUV / Facebook / @Ueurovision

Больше всего разговоров идет относительно эпатажной артистки MARUV. Именно она пришла на шоу после заявления певицы TAYANNA об отказе от конкурса. По приглашению главного продюсера Нацотбора Руслана Квинты эксцентричная и скандальная певица вступила в вокальную борьбу и сейчас является главной фавориткой.

Однако MARUV известна не только неожиданным появлением на первом этапе Евровидения. Анна Корсун (настоящее имя артистки) начала вокальную карьеру еще в 2013 году. Тогда девушка училась в Харьковском политехническом институте и, получая образование радиофизика, основала свою группу The Pringlez. Коллектив перепевал известные хиты в поп-рок стиле и впоследствии представил свою музыку.

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Медленный старт отнюдь не устраивал своенравную Анну Корсун, поэтому она принимала участие в многочисленных талант-шоу, в частности, "Голосе страны-4", "Новой волне", "Х-факторе" и Нацотборе на Евровидение-2016.

Смотрите видео выступления Анны Корсун (The Pringlez) на Нацотборе на Евровидение-2016:

Уже в 2018 году певица Анна Корсун завоевала страну под псевдонимом MARUV. Звезда выпустила мини-альбом Stories, в который вошел успешный хит Drunk Groove, под который танцует весь мир.

Не менее зажигательную песню девушка выбрала и для Национального отбора к Евровидению-2019. Танцевальный трек Siren Song взбудоражил зал в первом полуфинале, а MARUV представила еще и пикантный номер, в котором покрутила ягодицами возле звездных судей. Кроме этого, в клипе к конкурсной песне певица тоже эпатировала: она прикрыла свое обнаженное тело пеной в ванне и словами из песни.

Нацотбор к Евровидению-2019: смотреть онлайн выступление MARUV

Несмотря на такое эффектное выступление, MARUV отметилась большим скандалом. На ее страницах в соцсетях есть анонс предстоящих выступлений в России. Певица объяснила свою позицию во время прямого эфира Нацотбора.

"Каждый выбирает сам, как нести мир. Кто-то берется за оружие, а кто-то – музыкой. Это мой способ нести мир", – заявила MARUV.

YUKO



Группа YUKO / Facebook / @Ueurovision

Российскими гастролерами оказались еще одни финалисты Нацотбора – колоритная группа YUKO. Артисты тоже не сумели избежать острого вопроса от Сергея Притулы, однако их ответ сумел удивить телеведущего и весь зал. Как оказалось, солистка коллектива – Юлия Юрина – гражданка России.

Мы выступали у меня дома. Я – гражданка России. Недавно только получила справку о постоянном месте проживания в Украине,

– откровенно призналась Юлия Юрина.

Певица рассказала, что уже 7 лет проживает в Украине и в восторге от отечественной культуры. Юлия Юрина самостоятельно изучила язык и фольклор, поэтому в ее творчестве звучат старинные украинские песни, которые получили современное обрамление.

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Сама же группа YUKO сочетает колоритные нотки устного народного творчества и электронной музыки. Создавать новые песни в стиле фолктроники Юлии Юриной помогает талантливый музыкант Стас Королев.

Смотрите фрагменты выступления YUKO на музыкальном фестивале (видео):

Новаторский коллектив образовался в 2016 году после развлекательного шоу "Голос страны". Тогда Стас и Юлия были участниками команды Ивана Дорна, а после завершения конкурса решили объединиться в колоритную группу. Название YUKO они составили из первых букв своих фамилий – Юрина и Королев. До Нацотбора артисты выпустили два студийных альбома и гастролировали заграницей. На шоу группа YUKO представила песню Galyna guliala, которая поразила зрителей необычным звучанием.

Нацотбор к Евровидению-2019: смотреть онлайн выступление группы YUKO

Brunettes Shoot Blondes



Brunettes Shoot Blondes / Facebook / @Ueurovision

Единственными из первой тройки финалистов, кто не попал в громкий скандал, были участники бойз-бэнда Brunettes Shoot Blondes. Коллектив поддерживают немало зрителей, среди которых – знаменитые украинские певицы. В частности, Злата Огневич призналась, что будет голосовать именно за этих артистов, так как убеждена – они сумеют поразить Европу своим талантом.

Коллектив основали музыканты Андрей Ковалев и Роман Соболь. Впоследствии к группе Brunettes Shoot Blondes присоединились еще двое артистов – Евгений Кобзарук и Дмитрий Леонов. Именно в таком составе ребята намерены покорить Нацотбор Евровидения-2019, а впоследствии и международное шоу.

Нацотбор на Евровидение-2019: смотреть онлайн выступление группы Brunettes Shoot Blondes

Стоит отметить, что, несмотря на смешное название Brunettes Shoot Blondes, которое в переводе означает "Брюнетки стреляют в блондинок", песни коллектива далеки от юмора. Лирические композиции группа собрала в два мини-альбома. В то же время музыку украинских вокалистов знают за пределами государства: песни Brunettes Shoot Blondes напевают поклонники в Польше и Германии, где украинцы выступали на музыкальных фестивалях.

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Главной особенностью талантливых музыкантов является уникальный музыкальный инструмент, который они сделали сами. Это белый рояль, который соединил более 20 инструментов. Именно с ним Brunettes Shoot Blondes планируют поразить Европу.

ANNA MARIA



Дуэт ANNA MARIA / Facebook / @Ueurovision

Наверное, наиболее опытным на Национальном отборе Евровидения-2019 является талантливый дуэт ANNA MARIA. Участницы коллектива – сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк, которые начали вокальную карьеру в 2004 году.

Еще с детства харизматичные девушки знали, что будут покорять сцену. Следовательно, родители отправили Анну и Марию учиться в музыкальную школу. Сестры успешно закончили обучение в вузе, освоив игру на фортепиано и гитаре. Впоследствии Анна и Мария Опанасюк с отличием получили образование в Академии эстрадного и циркового искусств им. Л. Утесова и Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Уже с раннего возраста яркие вокалистки стремительно завоевывали сцену не только в Украине, но и во Франции, Германии, России, Израиле, Греции, Италии. Славу на Родине Анне и Марии удалось одержать благодаря программам "Шанс" и "Голос страны". С тех пор эффектных артисток узнавали все меломаны, а певицы стали самыми юными обладательницами звания Заслуженных артисток Автономной республики Крым.

Смотрите выступление сестер-близняшек Анны и Марии на "Шансе": видео

В 2019 году дуэт ANNA MARIA решил покорить не только отечественную сцену. Вокалистки записали ритмичную песню My Road, которая написана обо всех людях, находящихся в поисках. Девушки убеждены, что именно эта композиция сумеет удивить поклонников Евровидения-2019 и поможет одержать победу.

Нацотбор к Евровидению-2019: смотреть онлайн выступление дуэта ANNA MARIA

KAZKA



Группа KAZKA / Facebook / @Ueurovision

Не меньшую популярность в Украине имеет молодой коллектив KAZKA, которому прочат победу на Национальном отборе к Евровидению-2019. Именно эти талантливые музыканты сумели покорить весь мир. Меньше, чем за 2 года KAZKA сумела завоевать победу M1 Music Awards в номинации "Прорыв года" и стать первой украинской группой, которая попала во всемирно известный чарт SHAZAM. В то же время колоритный коллектив имеет значительную популярность в YouTube, так как каждая новая композиция набирает рекордные многомиллионные просмотры.

Впервые о группе KAZKA меломаны услышали в марте 2017 года. Тогда вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш презентовали хит "Свята". Однако мировую славу украинцам помогла одержать песня "Плакала", которая возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран, среди которых – Украина, Латвия, Болгария, Беларусь, Россия и другие.

Самая известная песня группы KAZKA "Плакала": смотрите видео клипа

Артисты записали альбом KARMA, с которым планируют отправиться в грандиозный тур по городам США и Европы. Но пока это только планы на будущее, потому что KAZKA пытается покорить очередную вокальную вершину – Евровидение-2019. Музыканты уже приняли участие во втором полуфинале Нацотбора, вызвав двоякие отзывы.

Немало сторонников поддержали коллектив и засыпали участников KAZKA комплиментами. Однако, также многие раскритиковали солистку коллектива Александру Зарицкую за неидеальный вокал. По словам Андрея Данилко, это побочный эффект их стремительной славы, а вот Джамала уверена, что певице стоит упорно работать над своим голосом.

Нацотбор на Евровидение-2019: смотреть онлайн выступление группы KAZKA

Freedom-jazz



Freedom-jazz / Facebook / @Ueurovision

Немалую славу в Украине имеют талантливые певицы из Freedom-jazz. Десять абсолютно разных вокалисток объединила продюсер и режиссер-постановщик успешных телепроектов Елена Коляденко. Случилось это в 2008 году.

Зажигательные певицы вынуждены были уменьшить состав коллектива до 6, так как, согласно правилам Евровидения, на сцене не может находиться больше людей. Однако Freedom-jazz все же "нарушили" это правило: одна из вокалисток группы вышла на сцену Национального отбора на последних месяцах беременности, поэтому Сергей Притула пошутил, что группа состоит из 7 человек и превысила лимит.

Нацотбор на Евровидение-2019: смотреть онлайн выступление группы Freedom-jazz

И хоть выступление солисток Freedom-jazz было акцентировано на беременном животике одной из певиц, однако это не единственная особенность коллектива. Участницы популярной группы владеют группой саксофонов, клавишными, ударными и бас-гитарой. Это, по словам звездных судей Нацотбора, выглядит очень соблазнительно.

Уже 23 февраля все финалисты шоу сойдутся в вокальном поединке. Перед зрителями и судьями они покажут эффектные номера и учтут советы опытного звездного жюри Нацотбора. Кто же станет триумфатором вечера и впоследствии представит страну на следующем этапе Евровидения-2019 в Тель-Авиве – пока остается загадкой.