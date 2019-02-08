Нацотбор на Евровидение-2019: певец LAUD презентовал конкурсную песню

Украинский певец LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук), которого часто называют отечественным Джастином Тимберлейком, поборется за возможность представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2019. Артист уже презентовал свою песню "2 дні", которая может стать его билетом в финал шоу.

Уже в субботу, 9 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Каждый из звездных участников спешит презентовать свою песню, чтобы весь зал смог подпевать ее во время выступления.

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Пожалуй, самую большую интригу относительно композиции держал певец LAUD. Только в канун шоу он презентовал песню "2 дні", которая может стать его билетом в финал вокального конкурса. Романтическая песня сможет покорить сердца меломанов, ведь ее слова – близки каждому.

"2 дні" – это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношениях, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией,

– рассказал LAUD.

Авторами композиции выступили Иван Клименко и Станислав Черный, которые по-особенному осветили тему любви. Зазвучит композиция во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019, 16 февраля.

Слушайте новую песню певца LAUD – "2 дні": аудио

LAUD – "2 дні": текст песни

Втамуй мою спрагу своїми вустами

Очима дивись такими блакитними світлими

Чекаю той ранок коли ти поглянеш

У моє вікно, що засаджене квітами для тебе

Моє серце палає

Серце в вогні

Мій дах знову зриває

Я без тебе вже цілих два дні

Слова в телефоні вирішують долі

Кому бути поруч, а кому самотніми

Я викинув в море останній недолік

Щоб легше злетіти мені було до тебе

Бридж:

Стежками веде життя нас різними

Моє серцебиття відстукує відстані

Я би хотів щоб ти заснула в мене на плечі

Та ти як сонце світиш вдень

А я як місяць вночі.