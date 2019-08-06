Надевай украинское: Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку от Юлии Магдич

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

Украинская вышиванка уже нашла себе место в гардеробах многих мировых знаменитостей, а некоторые действительно полюбили украинский тренд, часто надевают яркий наряд на различные мероприятия. К примеру, голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс не впервые демонстрирует, как носить вышиванку!

Эффектное фото в вышиванке Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда показала, как проводит время летом с мужем Майклом Дугласом.

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Для выхода знаменитость надела белую тунику с красной вышивкой из коллекции украинского бренда Yuliya Magdych. Орнамент на вышиванке называется "Киевские каштаны", а цена на наряд составляет около 700 долларов.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

Ранее Кэтрин Зета-Джонс уже выходила в свет в вышиванке. Да, в январе для отдыха с любимым знаменитость примерила белое миниплатье с вышивкой от украинского бренда Vita Kin

Добавим, среди мировых звезд есть немало сторонников украинских брендов – Дита фон Тиз, Хэлли Берри, Кейт Мосс, Сальма Хайек, Мадонна.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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