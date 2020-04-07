Надежда Бабкина находится в искусственной коме: что известно о ее личной жизни

В СМИ распространяется информация о том, что российская эстрадная певица Надежда Бабкина находится в коме, из-за ухудшения состояния в связи с заболеванием коронавируса.

Российские СМИ отмечают, что 70-летнюю народную артистку госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Говорится даже о том, что ей сделали тест на COVID-19, который показал положительный результат. Впрочем из-за тяжелого состояния здоровья, медики решили ввести ее в искусственную кому.

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Что известно о личной жизни Надежды Бабкиной?

Впервые Надежда Бабкина влюбилась в 17 лет, еще будучи студенткой-первокурсницей. Жена ее избранника, заслуженного артиста Олега Гольдеса, узнав об их романе, пожаловалась на разлучницу в деканат, и Бабкину с позором отчислили из музыкального училища.

Первым ее мужем стал музыкант Владимир Заседателев. Пара познакомилась в аэропорту. Их отношения развивались довольно быстро, поэтому уже через пол года они сыграли свадьбу. В 1975 году у супругов родился сын Даниил.



Надежда Бабкина со своим мужем

Их брак длился 17 лет, но счастье в семье быстро оборвалось. Супруги часто изменяли друг другу, поэтому отношения дали трещину. Музыкант не смирился с популярностью супругов и втайне от нее завел роман. По настоянию любовницы он развелся.

С того времени они не общались и виделись только на свадьбе сына в 2007 году. В мае 2012 года Владимир ушел из жизни из-за ишемической болезни сердца.

Вторая любовь к Бабкиной пришла неожиданно в 2003 году, во время конкурса песен, где исполнительница выступала в роли судьи. Избранником Надежды стал певец Евгений Гор, который был моложе ее на 20 лет.



Надежда Бабкина и Евгений Гор

Такой роман сначала шокировал всех поклонников исполнительницы. Поговаривали, что Гор использует Бабкину ради славы и денег, и даже проживает в отдельной квартире. Однако слухи на пару никак не повлияли.

С момента их знакомства, Гор не решался узаконить отношения. По его мнению, штампы в паспорте – это лишь формальность. Сейчас Евгению Гору 40 лет.



Бабкина с Гором в настоящее время

В 2010 году сын подарил ей внука. У Даниила родился сын Георгий. В 2013 году он подарил Надежде Бабкиной еще и внучку Веру. В 2015 году у певицы появилась еще одна внучка Марфа.



Внуки Надежды Бабкиной