Надежда Матвеева едва не стала жертвой грабителей: что спасло телеведущую

Успешная украинская телеведущая призналась, что едва не потеряла свой кошелек со всеми документами прямо в центе столицы. Надежду Матвееву уберегла ее бдительность, благодаря которой она предотвратила кражу. Звездные коллеги отреагировали на ситуацию на страницах социальных сетей.

Популярность и народная любовь не в состоянии уберечь от коварных намерений воров. Так, уже вторая отечественная звезда обнародовала историю ограбления в новом году. Сначала певица MARUV лишилась сумки с деньгами и документами, которые похитили в центре столицы из автомобиля знаменитости. Теперь о попытке ограбления призналась телеведущая Надежда Матвеева, опубликовав информацию об инциденте на личной странице в фейсбуке.

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По словам Матвеевой, три девушки цыганской внешности вытащили кошелек из ее сумки в подземном магазине в центре Киева. Женщина почувствовала в сумке странное шевеление и поймала воровку "на горячем".

Я громко и угрожающе: "Сперли?!" Она протянула мне мой кошелек,

– сообщила телеведущая.



Надежда Матвеева / Instagram / @nadezhda_matveeva_nadya

Девушка заверила, что это дело рук парня, который сбежал с места преступления. На счастье, Надежда Матвеева сумела предотвратить потерю личных средств и документов. Она дала несколько советов своим поклонникам и посоветовала никогда не терять бдительность.

В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле зрения. Для кошелька, телефона, ценных вещей – специальное отделение или карман в сумке,

– отметила телеведущая.

Звездные коллеги выразили свои переживания по поводу ситуации и радость от того, что ценные вещи остались на месте.



Реакция знаменитых коллег / Screenshot / Facebook / @Nadezhda Matveeva