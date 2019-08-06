Надя Дорофеева похвасталась горячими фото из отпуска в Италии

Украинская исполнительница Надя Дорофеева побывала в романтическом отпуске вместе со своим мужем Владимиром Дантесом. Пара загорала и узнавала о культуре Италии в провинциальном городке Лечче, что в южной части страны.

Оттуда сексуальная участница группы "Время и Стекло" поделилась несколькими соблазнительными снимками в Instagram, которые изрядно взбудоражили поклонников. На одном из них звезда засветила стройную фигуру в спортивном раздельном купальнике черного цвета.

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На ее обеих ногах в зоне бикини красовались татуировки: "Good" и "Bad", что в переводе с английского означает "Добро" и "Зло". Волосы Нади нежно развивались от морского бриза, а сама певица позировала на фоне скалистого пляжа и маяка.



Надя Дорофеева в Італии / Instagram / @nadyadorofeeva

На другом снимке, к которому из-за нападок хейтеров Надя закрыла комментарии, она красовалась в стильном цельном купальнике цвета фуксии. Бикини удачно и четко подчеркивало все изгибы и прелести фигуры Дорофеевой.



Надя Дорофеева в Італии / Instagram / @nadyadorofeeva

Артистка 6 августа уже поделилась в своих Instagram-Stories, что благополучно прибыла в Украину с мужем и, полная сил, возвращается к работе.



Супруги прилетели в Украину из Италии / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva