Надя Дорофеева похвасталась горячими фото из отпуска в Италии

1092 Читати новину українською
Надя Дорофеева вернулась из отпуска
Надя Дорофеева вернулась из отпуска / Instagram / @nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева побывала в романтическом отпуске вместе со своим мужем Владимиром Дантесом. Пара загорала и узнавала о культуре Италии в провинциальном городке Лечче, что в южной части страны.

Оттуда сексуальная участница группы "Время и Стекло" поделилась несколькими соблазнительными снимками в Instagram, которые изрядно взбудоражили поклонников. На одном из них звезда засветила стройную фигуру в спортивном раздельном купальнике черного цвета.

Читайте также: Надежда Дорофеева засветила упругие ягодицы на отдыхе: жаркие фото

На ее обеих ногах в зоне бикини красовались татуировки: "Good" и "Bad", что в переводе с английского означает "Добро" и "Зло". Волосы Нади нежно развивались от морского бриза, а сама певица позировала на фоне скалистого пляжа и маяка.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофеева в Італии / Instagram / @nadyadorofeeva

На другом снимке, к которому из-за нападок хейтеров Надя закрыла комментарии, она красовалась в стильном цельном купальнике цвета фуксии. Бикини удачно и четко подчеркивало все изгибы и прелести фигуры Дорофеевой.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофеева в Італии / Instagram / @nadyadorofeeva

Артистка 6 августа уже поделилась в своих Instagram-Stories, что благополучно прибыла в Украину с мужем и, полная сил, возвращается к работе.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес
Супруги прилетели в Украину из Италии / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva

blog_ava
Разумков прокомментировал информацию о "расколе" в "Слуге народа"
8 августа
301
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Отдых Надя Дорофеева
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
15
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1646
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
903
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 360
Новости
Больше новостей
Залиште відгук